Простий план схуднення для кожного: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала важливу порада тим, хто худне

Процес схуднення здається справою тривалою і копіткою, а обмеження в харчуванні і походи в спортзал спочатку з незвички здаються практично нездійсненним завданням. Не кожен готовий з завтрашнього дня радикально змінити спосіб життя, а головне, неухильно дотримуватися наміченого плану. Розвіяти страхи і помилки тих, хто худне взялася дієтолог Наталія Кошкіна, яка поділилася суперпростим планом для бажаючих позбутися зайвих кіло. До речі раніше спеціаліст оприлюднила план, як скинути зайві кілограми в умовах повсякденності.⠀

Чи можна худнути легко, смачно і з задоволенням? Існує кілька поширених помилок щодо схуднення: чим менше їси, тим краще, процес зниження ваги – це мука, яку треба пережити, щоб потім насолоджуватися життям.



Але це неправда. Секрет у тому, щоб почати з простих речей, які не вимагають великих вольових зусиль, а потім ускладнювати поступово - у міру того, як ви будете звикати до них.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виберіть що-небудь одне і почніть практикувати з завтрашнього дня:

Пийте 8-10 склянок води щодня.

Приберіть з дому небажані продукти або ті, в яких ви не знаєте міру.

Відмовтеся від солодких напоїв: газованої води, компоти, пакетовані соки. Це порожні калорії.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Замініть висококалорійні магазинні соуси домашніми, більш корисними.

Не будете їсти нездорову їжу більше 1 рази в день. Наприклад, в обід з'їли піцу на вечерю повертайтеся до наміченого харчування.

Ви можете слідувати цьому порядку. Або міняти звички місцями. Тут немає правильного рецепту. Головне, робіть хоч щось.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Все це допоможе споживати менше калорій, а, отже, знижувати вагу. При цьому ви не будете відчувати себе голодною і ніяково.

Раніше дієтолог Катя Мадушкина назвала п'ять переваг вживання брокколі.