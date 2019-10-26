Настоящий суперфуд: топ-5 веских причин включить брокколи в меню

Эксперт рассказала, почему брокколи - идеальный продукт для стройности
О пользе брокколи не слышал только ленивый. Этот вид капусты – кладезь витаминов и микроэлементов, поэтому включить ее в рацион стоит всем, кто следит за здоровьем. Приятный бонус для худеющих – низкая калорийность продукта. Но это далеко не все плюсы брокколи. О том, почему надо употреблять этот продукт, написала в Instagram эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина. К слову, ранее она рассказала, как разнообразить меню худеющим без лишних затрат.
Капусту брокколи не случайно называют едой долгожителей. В Италии живет самая большая семья долгожителей в мире, занесенная в "Книгу рекордов Гиннеса". В одном из интервью члены семьи рассказали, что капуста брокколи присутствует в их рационе каждый день!
Топ-5 причин, почему брокколи должна быть в вашем меню:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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