Причины пищевых срывов и как с ними бороться: советы худеющим от диетолога

Одна из частых проблем при похудении - пищевые срывы, когда вы не выдерживаете и наедаетесь вредной еды. Как же с этим бороться? Диетолог Elena_goodfood, которая ранее подсказала 10 простых шагов для начала процесса снижения веса, предложила разобраться в причинах срывов - а тогда уже и определиться, как их избежать. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Все спрашивают о следствиях, но мало кто работает с причинами. Первый и главный вопрос должен быть "Почему?" Почему я совершаю неконтролируемые набеги на холодильник? Почему ежедневно обещаю себе: "завтра точно в строй"?" - отметила эксперт.

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Она выделила несколько основных причин:

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1. Дисбаланс рациона

Это и однообразие, и заниженное кол-во калорий или какого-то нутриента (обычно углеводы и/или жиры). Рано или поздно наступит эффект туго сжатой пружины, и в рот полетит все, до чего дотянутся руки.

Решение.

Выстроить сбалансированный рацион. Достаточный, разнообразный, вкусный.

При этом НЕ обязательно высчитывать калории, нужно оценить меню на достаточность круп, белковой пищи, овощей, фруктов, жиров.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Отсутствие режима питания.

Когда утром не завтракаешь, а днём перехватываешь на бегу, вечером сложно удержаться от поглощения всего подряд. Кстати, по статистике, у большинства ужин-самый объемный приём пищи.

Решение.

Выстроить дисциплинированный режим питания, есть 3-5 раз. Выделять время на еду в течение дня.

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3. Отсутствие нужных пищевых привычек.

Только вкусовым рецепторам на перестройку нужно от 2 до 4 недель. А мозгу?

Малосоленая, нежирная, несладкая еда кажется пресной и невкусной. И снова возможен тот самый эффект пружины.

Решение.

Привыкать постепенно. Не жестить, умеренно вписывать любимые блюда.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Психологические причины.

На Катю накричал начальник, она заела стресс мороженым. Даша не успевает сдать проект, от нервов лопает конфеты. Ира устаёт за неделю, в выходные отдыхает с сериалом и шоколадкой. Неужто не заслужила?

Решение.

Работать с головой. Найти иные способы снять напряжение и расслабиться.

Кони не перестают скакать, избы не перестают гореть, но конфеты не лечат, а жир на боках расстраивает ещё больше.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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