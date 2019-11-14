Причини харчових зривів і як з ними боротися: поради від дієтолога тим, що худнуть

Одна з частих проблем при схудненні - харчові зриви, коли ви не витримуєте і наїдаєтеся шкідливої їжі. Як же з цим боротися? Дієтолог Elena_goodfood, яка раніше підказала 10 простих кроків для початку процесу зниження ваги, запропонувала розібратися в причинах зривів - а тоді вже і визначитися, як їх уникнути. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Всі питають про наслідки, але мало хто працює з причинами. Перше і головне питання має бути "Чому?" Чому я роблю неконтрольовані набіги на холодильник? Чому щодня обіцяю собі: "завтра точно в стрій"?" - зазначила експерт.

⠀

Вона виділила кілька основних причин:

⠀

1. Дисбаланс раціону

Це і одноманітність, і занижена кількість калорій або якогось нутрієнта (зазвичай вуглеводи та/або жири). Рано чи пізно настане ефект туго стиснутої пружини, і в рот полетить все, до чого дотягнуться руки.

Рішення.

Вибудувати збалансований раціон. Достатній, різноманітний, смачний.

При цьому необов'язково вираховувати калорії, потрібно оцінити меню на достатність круп, білкової їжі, овочів, фруктів, жирів.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Відсутність режиму харчування.

Коли вранці не снідаєш, а вдень перехоплюєш на бігу, ввечері складно утриматися від поглинання всього підряд. До речі, за статистикою, у більшості вечеря-найоб'ємніший прийом їжі.

Рішення.

Вибудувати дисциплінований режим харчування, їсти 3-5 разів. Виділяти час на їжу протягом дня.

⠀

3. Відсутність потрібних харчових звичок.

Тільки смаковим рецепторам на перебудову потрібно від 2 до 4 тижнів. А мозку?

Малосолона, нежирна, несолодка їжа здається прісною і несмачною. І знову можливий той самий ефект пружини.

Рішення.

Звикати поступово. Не жестіть, помірно вписувати улюблені страви.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Психологічні причини.

На Катю накричав начальник, вона заїла стрес морозивом. Даша не встигає здати проект, від нервів їсть цукерки. Іра втомлюється за тиждень, у вихідні відпочиває з серіалом і шоколадкою. Невже не заслужила?

Рішення.

Працювати з головою. Знайти інші способи зняти напругу і розслабитися.

Коні не перестають скакати, хати не перестають горіти, але цукерки не лікують, а жир на боках засмучує ще більше.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Крістіна Шереметьєва розповіла, як не набрати зайвого у відпустці.