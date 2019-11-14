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Причини харчових зривів і як з ними боротися: поради від дієтолога тим, що худнуть

Новини » Їжа   

Екперт запропонувала попрацювати з причинами набігів на холодильник

Одна з частих проблем при схудненні - харчові зриви, коли ви не витримуєте і наїдаєтеся шкідливої їжі. Як же з цим боротися? Дієтолог Elena_goodfood, яка раніше підказала 10 простих кроків для початку процесу зниження ваги, запропонувала розібратися в причинах зривів - а тоді вже і визначитися, як їх уникнути. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Всі питають про наслідки, але мало хто працює з причинами. Перше і головне питання має бути "Чому?" Чому я роблю неконтрольовані набіги на холодильник? Чому щодня обіцяю собі: "завтра точно в стрій"?" - зазначила експерт.

Вона виділила кілька основних причин:

1. Дисбаланс раціону

Це і одноманітність, і занижена кількість калорій або якогось нутрієнта (зазвичай вуглеводи та/або жири). Рано чи пізно настане ефект туго стиснутої пружини, і в рот полетить все, до чого дотягнуться руки.

Рішення.
Вибудувати збалансований раціон. Достатній, різноманітний, смачний.
При цьому необов'язково вираховувати калорії, потрібно оцінити меню на достатність круп, білкової їжі, овочів, фруктів, жирів.



Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Відсутність режиму харчування.

Коли вранці не снідаєш, а вдень перехоплюєш на бігу, ввечері складно утриматися від поглинання всього підряд. До речі, за статистикою, у більшості вечеря-найоб'ємніший прийом їжі.

Рішення.
Вибудувати дисциплінований режим харчування, їсти 3-5 разів. Виділяти час на їжу протягом дня.


3. Відсутність потрібних харчових звичок.

Тільки смаковим рецепторам на перебудову потрібно від 2 до 4 тижнів. А мозку?
Малосолона, нежирна, несолодка їжа здається прісною і несмачною. І знову можливий той самий ефект пружини.

Рішення.
Звикати поступово. Не жестіть, помірно вписувати улюблені страви.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Психологічні причини.

На Катю накричав начальник, вона заїла стрес морозивом. Даша не встигає здати проект, від нервів їсть цукерки. Іра втомлюється за тиждень, у вихідні відпочиває з серіалом і шоколадкою. Невже не заслужила?

Рішення.
Працювати з головою. Знайти інші способи зняти напругу і розслабитися.
Коні не перестають скакати, хати не перестають горіти, але цукерки не лікують, а жир на боках засмучує ще більше.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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