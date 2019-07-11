Как правильно выбрать фитнес-батончик при похудении: советы от диетолога

Эксперт рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке фитнес-батончиков
Растеряться в изобилии фитнес-батончиков очень просто, а сделать неправильный выбор и вместо пользы получить лишь лишние кило – еще проще. Для начала стоит разобраться, что должно входить в состав этого продукта и как не ошибиться с покупкой. Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Елена Кален.
С каждым днем популярность фитнес-батончиков растет. Их едят в качестве легкого перекуса или употребляют сразу после тренировки.
Все ли фитнес-батончики одинаково полезны?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Многие производители пишут на этикетке о большом содержании белка и отсутствии сахара в составе, однако это не так. Полностью безуглеводных батончиков не бывает. Иначе они бы не давали мгновенный подъем энергии и сил. Если в составе не указан сахар, это не означает, что его там нет. Иногда для усиления вкуса используют ароматизаторы и подсластители — добавки, которые приносят больше вреда, чем пользы.
Что искать в составе?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Какой состав идеален во время похудения?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Старайтесь выбирать батончики без подсластителей и ароматизаторов. Избегайте продуктов с большим количеством шоколадной глазури. Если в составе есть гидролизованный желатин, кукурузный сироп и пальмоядровое масло, то место такому батончику на полке.
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