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Как правильно выбрать фитнес-батончик при похудении: советы от диетолога

Lite » Еда 11.07.2019 - 08:42
Как правильно выбрать фитнес-батончик при похудении: советы от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке фитнес-батончиков

Растеряться в изобилии фитнес-батончиков очень просто, а сделать неправильный выбор и вместо пользы получить лишь лишние кило – еще проще. Для начала стоит разобраться, что должно входить в состав этого продукта и как не ошибиться с покупкой. Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Елена Кален.

С каждым днем популярность фитнес-батончиков растет. Их едят в качестве легкого перекуса или употребляют сразу после тренировки.

Все ли фитнес-батончики одинаково полезны?

Как правильно выбрать фитнес-батончик при похудении: советы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Многие производители пишут на этикетке о большом содержании белка и отсутствии сахара в составе, однако это не так. Полностью безуглеводных батончиков не бывает. Иначе они бы не давали мгновенный подъем энергии и сил. Если в составе не указан сахар, это не означает, что его там нет. Иногда для усиления вкуса используют ароматизаторы и подсластители — добавки, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Что искать в составе?

  • Семена и цельные зерна. В семенах содержатся полезные жирные кислоты, например, Омега-3. Их употребление помогает укрепить иммунитет, ускорить обмен веществ и сохранить природную красоту. Особенно полезны жирные кислоты для женщин в период ПМС.
  • Цельные зерна — кладезь сложных углеводов и клетчатки. Они дают заряд энергии, улучшают работу кишечника и способствуют снижению веса.
  • Орехи — однозначно полезны, несмотря на высокую калорийность. В них содержатся селен, цинк, кальций и йод. Также орехи незаменимы при больших умственных и физических нагрузках. Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот, орехи помогают быстрее восстановить силы после тренировки.

Как правильно выбрать фитнес-батончик при похудении: советы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Финики и сухофрукты. Не стоит игнорировать эти продукты, поскольку это природные подсластители, которые богаты минералами и витаминами. К примеру, в финики помогают справляться с воспалительными процессами в организме, улучшают стул и снижают артериальное давление. А употребление изюма укрепляет нервную систему.

Какой состав идеален  во время похудения?

Как правильно выбрать фитнес-батончик при похудении: советы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Старайтесь выбирать батончики без подсластителей и ароматизаторов. Избегайте продуктов с большим количеством шоколадной глазури. Если в составе есть гидролизованный желатин, кукурузный сироп и пальмоядровое масло, то место такому батончику на полке.

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