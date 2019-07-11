Як правильно вибрати фітнес-батончик при схудненні: поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, на що варто звернути увагу при покупці фітнес-батончиків

Розгубитися у виборі фітнес-батончиків дуже просто, а зробити неправильний і замість користі отримати лише зайві кіло – ще простіше. Для початку варто розібратися, що повинно входити до складу цього продукту і як не помилитися з покупкою. Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Олена Кален.

З кожним днем популярність фітнес-батончиків зростає. Їх їдять в якості легкого перекусу або вживають відразу після тренування.

Все фітнес-батончики однаково корисні?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Багато виробники пишуть на етикетці про великому вмісті білка і відсутність цукру в складі, проте це не так. Повністю безвуглеводних батончиків не буває. Інакше вони б не давали миттєвий підйом енергії і сил. Якщо в складі не вказано цукор, це не означає, що його там немає. Іноді для посилення смаку використовують ароматизатори та підсолоджувачі — добавки, які приносять більше шкоди, ніж користі.

Що шукати в складі?

Насіння і цільні зерна. У насінні містяться корисні жирні кислоти, наприклад, Омега-3. Їх вживання допомагає зміцнити імунітет, прискорити обмін речовин і зберегти природну красу. Особливо корисні жирні кислоти для жінок в період ПМС.

Цільні зерна — джерело складних вуглеводів і клітковини. Вони дають заряд енергії, покращують роботу кишечника і сприяють зниженню ваги.

Горіхи — однозначно корисні, незважаючи на високу калорійність. В них містяться селен, цинк, кальцій та йод. Також горіхи незамінні при великих розумових і фізичних навантаженнях. Завдяки високому вмісту поліненасичених жирних кислот, горіхи допомагають швидше відновити сили після тренування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фініки і сухофрукти. Не варто ігнорувати ці продукти, оскільки це природні підсолоджувачі, які багаті мінералами і вітамінами. Наприклад, фініки допомагають справлятися з запальними процесами в організмі, покращують стул і знижують артеріальний тиск. А вживання родзинок зміцнює нервову систему.

Який склад ідеальний під час схуднення?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Намагайтеся вибирати батончики без підсолоджувачів, ароматизаторів. Уникайте продуктів з великою кількістю шоколадної глазурі. Якщо в складі є гідролізований желатин, кукурудзяний сироп і пальмоядрова олія, то місце такого батончик на полиці.

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