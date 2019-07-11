Як правильно вибрати фітнес-батончик при схудненні: поради дієтолога

Експерт розповіла, на що варто звернути увагу при покупці фітнес-батончиків
Розгубитися у виборі фітнес-батончиків дуже просто, а зробити неправильний і замість користі отримати лише зайві кіло – ще простіше. Для початку варто розібратися, що повинно входити до складу цього продукту і як не помилитися з покупкою. Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Олена Кален.
З кожним днем популярність фітнес-батончиків зростає. Їх їдять в якості легкого перекусу або вживають відразу після тренування.
Все фітнес-батончики однаково корисні?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Багато виробники пишуть на етикетці про великому вмісті білка і відсутність цукру в складі, проте це не так. Повністю безвуглеводних батончиків не буває. Інакше вони б не давали миттєвий підйом енергії і сил. Якщо в складі не вказано цукор, це не означає, що його там немає. Іноді для посилення смаку використовують ароматизатори та підсолоджувачі — добавки, які приносять більше шкоди, ніж користі.
Що шукати в складі?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Який склад ідеальний під час схуднення?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Намагайтеся вибирати батончики без підсолоджувачів, ароматизаторів. Уникайте продуктів з великою кількістю шоколадної глазурі. Якщо в складі є гідролізований желатин, кукурудзяний сироп і пальмоядрова олія, то місце такого батончик на полиці.
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