Диетолог рассказала правду о картофеле в меню худеющих: есть или не есть

Эксперт перечислила полезные свойства популярного продукта
Пожалуй, одним из самых спорных продуктов в меню худеющий является картошка. Этот продукт бояться, его исключают из рациона, а о его вреде для фигуры буквально ходят мифы. О том, вреден или полезен привычный для нас корнеплод и стоит ли его включать в меню, на своей странице в Instagram рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Толстикова.
Эксперт решила перечислить полезные свойства картофеля, которые влияют непосредственно на здоровье.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Вы можете верить во что угодно, но: от картофеля не набирают вес и не худеют, он не вредный и не полезный. Это нутритивный продукт вашей пищевой корзины, ведь все вышеперечисленные показатели зависят от дозы и набора продуктов за день, а не от картофеля.
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