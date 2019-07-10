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Диетолог рассказала, чем мы "убиваем" красоту и молодость

Lite » Красота 10.07.2019 - 08:42
Диетолог рассказала, чем мы "убиваем" красоту и молодость
Иллюстративное фото: (pexels.com)

Молодость лица и шеи начинается с осанки, считает эксперт

 Красота лица и отсутствие морщин напрямую связаны с неправильной осанкой, считает эксперт по похудению и фитнес-тренер Екатерина Медушкина. Второй подбородок - результат постоянного наклона головы  вниз из-за сидячей работы и "телефонозависимости". А к морщинкам, брылям и ранним носогубным складкам часто ведет спазм мышц шеи и лица.

Диетолог рассказала, чем мы &quot;убиваем&quot; красоту и молодость

Иллюстративное фото: (pexels.com)

 "Не контролируя осанку, мы каждый день "убиваем" свою красоту и молодость",  - утверждает Екатерина.

 Эксперт составила список наиболее опасных последствий неправильной осанки:
1. Напряжение и зажимы в области шейно-воротникового отдела пагубно отражаются на тонусе и цвете лица. Из-за того, что кровеносные сосуды и нервные окончания пережаты, поступление питательных веществ и кислорода к тканям лица затруднено. Кожа теряет здоровый цвет, перестает естественно сиять, становится сухой.

2. Неправильное положение шеи нарушает работу лимфатической системы. Отток затруднён, происходит избыточное накопление жидкости в тканях и межклеточном пространстве. Вспомните свои утренние мешки под глазами и ощущение, что лицо "плывёт" вниз.

Диетолог рассказала, чем мы &quot;убиваем&quot; красоту и молодость
Иллюстративное фото: (pexels.com)

3. Из-за неправильной осанки образуется застой продуктов распада. Вместе с дефицитом питательных веществ и плохим оттоком лимфы происходит интоксикация тканей. Появляются брыли (обвисание щек), отекает шея, "падают "веки.

Выход может быть только один, считает эксперт - формировать красивую здоровую осанку.

"Привыкайте ходить с прямой спиной и расправленными плечами. Для начала можно использовать старый добрый бабушкин метод с книжкой", - напомнила об эффективном способе Екатерина, который используется уже не одно десятилетие.


Диетолог рассказала, чем мы &quot;убиваем&quot; красоту и молодость⠀Иллюстративное фото: (pexels.com)

 Выработав эту полезную привычку, вы заметите, как изменится ваша походка и фигура.
Включите в свою жизнь физическую активность и силовую нагрузку. Если нет проблем с позвоночником - практикуйте планку и аккуратно добавляйте осевую нагрузку, если есть - попробуйте йогу, пилатес или танцы, - дала она свои рекомендации.

Напомним, что мы уже писали каким образом не укрепленный позвоночник может навредить всему организму. Эксперт дала советы, как не допустить потери здоровья и дала советы какие виды нагрузок выбрать.
 Кроме того, диетолог рассказала правду о картофеле и подробно объяснила стоит ли есть этот продукт тем, кто стремится похудеть.

 Ранее профессиональный диетолог Светлана Фус перечислила неожиданные причины набора лишнего веса.

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