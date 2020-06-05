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Как правильно выбирать продукты худеющим: ценные советы от диетолога

Lite » Еда 05.06.2020 - 13:34
Как правильно выбирать продукты худеющим: ценные советы от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила продукты, которых стоит избегать худеющим

Казалось бы безобидные продукты способны нанести вред фигуре, хоть мы искренее считаем, что питаемся правильно. Диетолог Альбина Комиссарова в Instagram расссказала о "подводных камнях" блюд, которые укоренились на нашем столе или условно считаются диетическими.

Эксперт назвала топ-6 продуктов, котрые стоит обходить стороной и пояснила, почему.

Овсянка:
выбирайте геркулес долгой варки. Если такой не любите, то выбирайте быстрой, но без добавок сахара, но при этом вы должны получать достаточно клетчатки в течение дня

Сыр:
в составе не должно быть красителей, стабилизаторов и прочего.

Как правильно выбирать продукты худеющим: ценные советы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Батончики:
тут все просто, в составе не должно быть ни сиропов топинамбура, ни выпаренного кокосового нектара, ни сахара. Только орехи и фрукты, злаки. При этом батончик все равно довольно сытный и можно делить его на части и есть, как конфеты.

Ароматизированные напитки:
когда хочется пить не просто воду, то лучше выбирать натурально ароматизированные напитки без сахара, либо с небольшим количеством сахара.

Как правильно выбирать продукты худеющим: ценные советы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кокосовое молоко
Примерно также, как с сыром, в составе ничего лишнего, мякоть кокоса и вода. Сахар и загустители тут не нужны.

Сладкий йогурт
еще недавно я вообще не покупала сладкие йогурты, но сегодня есть выбор йогурта без добавленного сахара, а только с фруктами. Конечно, все же лучше покупать белый йогурт и добавлять дома целые фрукты. Но мне нравится использовать такой сладкий йогурт в качестве топпинга.

Как правильно выбирать продукты худеющим: ценные советы от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хлопья
даже обычные с виду хлопья могут содержать большое количество сахара. Изучайте состав, патока и глюкозно-фруктозный сироп это тоже сахар.

Ранее эксперт по похудению Катя Медушкина перечислила продукты, не желательные перед сном.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниепохудениедиетолог
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