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Як правильно вибирати продукти тим, хто худне: цінні поради дієтолога

Lite » Їжа 05.06.2020 - 13:34
Як правильно вибирати продукти тим, хто худне: цінні поради дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала продукти, яких варто уникати тим, хто худне

Здавалося б нешкідливі продукти здатні завдати шкоди фігурі, хоч ми щиро вважаємо, що харчуємося правильно. Дієтолог Альбіна Комісарова в Instagram розповіла про прихованому шкоду страв, які вкоренилися на нашому столі або умовно вважаються дієтичними.

Експерт назвала топ-6 продуктів, які варто обходити стороною і пояснила, чому.

Вівсянка:
вибирайте геркулес довгого варіння. Якщо такий не любите, то вибирайте швидкою, але без добавок цукру, але при цьому ви повинні отримувати достатньо клітковини протягом дня

Сир:
в складі не повинно бути барвників, стабілізаторів і іншого.

Як правильно вибирати продукти тим, хто худне: цінні поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Батончики:
тут все просто, у складі не повинно бути ні сиропів топінамбура, ні випареного кокосового нектару, ні цукру. Тільки горіхи і фрукти, злаки. При цьому батончик все одно досить ситний і можна ділити його на частини і їсти, як цукерки.

Ароматизовані напої:
коли хочеться пити не просто воду, то краще вибирати натурально ароматизовані напої без цукру, або з невеликою кількістю цукру.

Як правильно вибирати продукти тим, хто худне: цінні поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кокосове молоко
Приблизно також, як з сиром, в складі нічого зайвого, м'якоть кокоса і вода. Цукор і загусники тут не потрібні.

Солодкий йогурт
ще недавно я взагалі не купувала солодкі йогурти, але сьогодні є вибір йогурту без доданого цукру, а лише з фруктами. Звичайно, краще купувати білий йогурт і додавати вдома цілі фрукти. Але мені подобається використовувати такий солодкий йогурт в якості начинки.

Як правильно вибирати продукти тим, хто худне: цінні поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пластівці
навіть звичайні з вигляду пластівці можуть містити велику кількість цукру. Вивчайте склад, патока та глюкозно-фруктозний сироп це теж цукор.

Раніше експерт по схудненню Катя Медушкина перерахувала продукти, не бажані перед сном.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог
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