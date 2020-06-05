Як правильно вибирати продукти тим, хто худне: цінні поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала продукти, яких варто уникати тим, хто худне

Здавалося б нешкідливі продукти здатні завдати шкоди фігурі, хоч ми щиро вважаємо, що харчуємося правильно. Дієтолог Альбіна Комісарова в Instagram розповіла про прихованому шкоду страв, які вкоренилися на нашому столі або умовно вважаються дієтичними.

Експерт назвала топ-6 продуктів, які варто обходити стороною і пояснила, чому.

Вівсянка:

вибирайте геркулес довгого варіння. Якщо такий не любите, то вибирайте швидкою, але без добавок цукру, але при цьому ви повинні отримувати достатньо клітковини протягом дня

Сир:

в складі не повинно бути барвників, стабілізаторів і іншого.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Батончики:

тут все просто, у складі не повинно бути ні сиропів топінамбура, ні випареного кокосового нектару, ні цукру. Тільки горіхи і фрукти, злаки. При цьому батончик все одно досить ситний і можна ділити його на частини і їсти, як цукерки.

Ароматизовані напої:

коли хочеться пити не просто воду, то краще вибирати натурально ароматизовані напої без цукру, або з невеликою кількістю цукру.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кокосове молоко

Приблизно також, як з сиром, в складі нічого зайвого, м'якоть кокоса і вода. Цукор і загусники тут не потрібні.

Солодкий йогурт

ще недавно я взагалі не купувала солодкі йогурти, але сьогодні є вибір йогурту без доданого цукру, а лише з фруктами. Звичайно, краще купувати білий йогурт і додавати вдома цілі фрукти. Але мені подобається використовувати такий солодкий йогурт в якості начинки.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пластівці

навіть звичайні з вигляду пластівці можуть містити велику кількість цукру. Вивчайте склад, патока та глюкозно-фруктозний сироп це теж цукор.

Раніше експерт по схудненню Катя Медушкина перерахувала продукти, не бажані перед сном.

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Автор: Lite