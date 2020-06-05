Топ-5 продуктов, которые нельзя есть перед сном

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Для стройной фигуры и здорового сна лучше не есть это на ночь

Не переживайте - есть после шести можно и нужно! Но обратите внимание на то, что у вас в тарелке. Правильный ужин обеспечивает нам здоровый, крепкий сон. Он дает организму восстановиться, выработать все необходимые гормоны и подготовиться к следующему дню. Фитнес-инструктор и эксперт по здоровому похудению Катя Медушкина на своей странице в Instagram назвала продукты, которые не стоит употреблять перед сном.

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Эксперт не рекомендует есть на ночь:

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1. Все сахаросодержащие продукты - физиологически углеводы вечером организму не нужны, хотя и кажется, что спится после сладенького крепче.

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На самом деле в это время внутри вас будет идти активный процесс жироотложения, и все простые углеводы, не использованные до сна, окажутся в жировом депо.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Мясные продукты. Речь идет о красном мясе - свинина, говядина, баранина.

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Весь этот белок загрузит пищеварительную систему на 5-6 часов активной работы. Сюда же я отношу и фарши, особенно покупные, так как они всегда содержат высокий процент жира.

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Отдавайте предпочтение белому мясу птицы, белой рыбе, морепродуктам. Они легко и быстро усвоятся, дадут все необходимые питательные вещества.

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3. Твёрдые сорта сыров, так как содержат высокий процент жира. Это тяжелый продукт, который дает повышенную нагрузку на печень. Ведь для эмульгирования и расщепления жиров необходима желчь. И получается, что ваш организм вместо восстановления будет всю ночь переваривать жиры.

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Также в сырах содержится вещество тирамин, которое является сосудосуживающим, повышает артериальное давление, возбуждает нервную систему.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Соевый соус. Главный его недостаток - соль. Если не хотите вместо сна, мучаясь жаждой, бегать в туалет, а утром проснуться с воздушным шариком вместо лица, то исключите этот продукт из меню ужина.

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5. Ну, и замыкает пятерку продуктов “только не на ужин” алкоголь. Он дает мнимое ощущение расслабления и сонливости, но на самом деле перевозбуждает нервную систему. Это, естественно, лишает вас возможности отдохнуть и выспаться.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич рассказала, как перестать переедать и справиться с желанием съесть лишнего.

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Автор: Lite