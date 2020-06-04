Не нужно голодать: эксперт назвала топ-4 ошибки в похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Питаться одной гречкой и куриной грудкой - неправильно

Вроде бы все делаете правильно и внимательно следите за питанием, а лишний вес все никак не уходит? Возможно, все же что-то пошло не так. Нутрициолог Анна Елькина назвала на своей странице в Instagram частые ошибки желающих похудеть, которые мешают им добиться желанной цели.

Топ-4 ошибки в похудении:

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1. Сильно урезать свое питание.

Многие думают, что для снижения веса нужно есть на 800-1000 ккал, такие рационы даже продают службы доставки еды. И вот вы сидите голодная, злая и даже какой-никакой результат сильно не радует. Может быть вы и удержите вес на 1-2 месяца, в потом пойдет такой жор, что вас будет не остановить. И многие никак не могут поверить, что можно сытно и вкусно кушать, снижая при этом вес. Есть нужно не мало, а полезно и правильно распределяя пищу в течение дня, слыша свое тело.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Однообразие.

Питаться грудкой и гречкой с огурцами удобно. А многим не понятно, а что же еще можно? И вот кто-то в радость, а кто-то мучая себя жует грудку день за днем. А потом я получаю сообщения о зажорах углеводами, пицце на ночь или чем-то еще. Есть стоит разнообразно, даже при снижении веса, важно только знать - а что же можно есть.

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3. Не ужинать.

Утром так радует отвес, что вы согласны не ужинать всю жизнь. Только вот смотря большую часть рационов, вижу тотальный дефицит белка и клетчатки - ваши клетки должны получить все необходимое для жизнедеятельности. Ограничивая их в еде ради цифры утром - вы получите "поломки" в виде болезней.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Ходить по кругу.

Если вы что-то пробуете и не видите результата, то нет смысла продолжать. Конечно, многим сложно признаться в том, что нужна помощь, поддержка и знания, хочется быть "самой умной". Но ведь результат ума в плане питания на вашем теле. Может вы и правда все знаете, но может не делаете?

Ранее диетолог Альбина Комиссаровала составила рейтинг вредных пищевых привычек, которые мешают сбросить вес.

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Автор: Lite