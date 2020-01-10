Як правильно харчуватися в офісі: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Світлана Фус дала корисні рекомендації офісним працівникам

Кожен офісний працівник стикався з проблемою "що поїсти?". Самий зручний і швидкий варіант ㅡ це перекус в найближчому Фаст Фуді або кафе. А якщо немає часу вибігти на обід - перебити апетит снеками на робочому місці замість повноцінного обіду. Все це може призвести до погіршення самопочуття, проблем з травною системою і набору зайвої ваги. Адже від того, що ви їсте та коли, залежить продуктивність протягом робочого дня. Професійний дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла, як правильно поєднувати їжу і тренування, дала у своєму Instagram корисні рекомендації про те, як же правильно харчуватися в офісі.

Основні моменти:

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Потрібно обов'язково включати в меню складні вуглеводи, а саме цільнозернові каші/макарони з твердих сортів пшениці, щоб уникнути дефіциту вітамінів групи В і гострого почуття голоду.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Також не варто забувати про важливість вживання білків: м'яса, риби, птиці, яєць. Ці продукти дають можливість підтримувати обмін речовин на належному рівні. Кращими способами для приготування стане тушкування, запікання в духовці, гриль або на пару. ⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо між обідом і вечерею відчули сильний голод, подбайте про повноцінний перекус. На такий випадок подумайте що ви будете їсти, відмінним варіантом стане сирна запіканка з фруктами, овочевий рол в лаваші з сиром.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Якщо ви можете брати їжу з собою з дому або відвідати кафе — це добре.

Але ні в якому разі не можна голодувати. І пам'ятайте, що "недорогі" кафе або Фаст Фуди економлять не тільки на якісних продуктах, але і на вашому здоров'ї.

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