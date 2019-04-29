ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підвищують імунітет і борються зі стресом: дієтолог розвіяла міфи про яйця

Lite » Їжа 29.04.2019 - 15:07
Підвищують імунітет і борються зі стресом: дієтолог розвіяла міфи про яйця
Ілюстративне фото (uwoomen.com)

Світлана Фус розповіла, чим корисні яйця і скільки їх потрібно вживати

Багато людей зводять до мінімуму або й зовсім не вживають яйця, оскільки вважають їх шкідливими - адже вони нібито підвищують рівень холестерину, а крім того, є ризик заразитися небезпечними бактеріями. Професійний дієтолог Світлана Фус вирішила нагадати у своєму Instagram про переваги одного з перших важливих продуктів тваринного походження, який в ці святкові дні з'явився на наших столах.

Експерт також розвінчала поширений міф про страшний і шкідливий холестерин.

"Всупереч поширеній думці, яйця не підвищують рівень холестерину. Це тому, що холестерин, який поставляється в організмі з харчовими продуктами, не відкладається в судинах - відкладається тільки наш власний, який виробляється в печінці. Яйця, навпаки, впливають на зниження рівня "поганого" холестерину," - зазначила Фус.

Підвищують імунітет і борються зі стресом: дієтолог розвіяла міфи про яйця

Ілюстративне фото (pexels.com)

А крім того, до складу жовтка входять фосфоліпіди - важлива частина всіх біологічних мембран. Фосфоліпіди - прекрасні емульгатори, тому їх додають у тісто, фарш і соуси.

Чим корисні яйця:

Яйця є одними з найбільш цінних натуральних продуктів. Вони підвищують імунітет, допомагають боротися з несприятливим впливом навколишнього середовища, інфекціями і стресами, нормалізують обмін речовин і допомагають майбутній мамі виносити здорового малюка.

Чого потрібно побоюватися:

Про що слід пам'ятати: яйця можуть викликати алергію. Непереносимість буває різною - тільки жовтків, тільки білків, того й іншого. Алергіки повинні обов'язково відстежувати "приховані" яйця в харчових продуктах.

Кращий спосіб уникати патогенних бактерій - сальмонел, які пов'язують з яйцями - це вживати їх тільки приготованими належним чином. Уникайте рецептів з сирими яйцями, якщо не впевнені в їх походженні, смажте яєчню до затвердіння жовтка, варіть яйця не менше 2 хвилин.

Підвищують імунітет і борються зі стресом: дієтолог розвіяла міфи про яйцяІлюстративне фото (pexels.com)

"А головне - яйця джерело повноцінного білка, жирів, вітамінів і мінералів, здоровий і смачний продукт харчування, який постійно знаходиться в нашому холодильнику. Я рекомендую з'їдати не більше 1-2 шт в день", - підсумувала дієтолог.

Нагадаємо, лікар-дієтолог Катерина Павлова розповіла про плюси і мінуси кави.

Раніше лікар-дієтолог Катерина Павлова дала поради, як правильно вибрати вітаміни.

До речі, дієтолог Тіана Фіалкова поділилася рекомендаціями, як правильно поєднувати продукти.

Шоколад при схудненні: дієтолог перерахувала плюси ласощів Пити чи не пити: дієтолог розповіла про плюси і мінуси кави
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України яйцаздоровое питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся