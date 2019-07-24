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Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться: советы диетолога

Lite » Еда 24.07.2019 - 15:26
Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Если не хотите привезти из отпуска лишние килограммы, следуйте этим правилам

Во время отпуска, особенно если вы едете на курорт по системе питания "все включено", риск набрать лишние килограммы и ухудшить состояние своего здоровья очень велик. Что же делать, чтобы насладиться заморскими кулинарными изысками без вреда для фигуры? Правилами питания на отдыхе профессиональный диетолог Светлана Фус поделилась на своей странице в Instagram.

"Как диетолог, я не против системы "все включено". Не нужно думать, что приготовить и тратить на это время. Да, это удобно, если вы умеете держать себя в руках, когда видите такое количество и разнообразие пищи. Во многих случаях это может стать вызовом и испытанием для привычного питания. Даже одна - две недели такого питания и пассивного отдыха способствуют элементарному перееданию", - отметила эксперт.

Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Далее она перечислила риски, которые от этого грозят:

  • потери контроля над аппетитом;
  • набора веса;
  • повышение уровня сахара в крови
  • ухудшение состояния микрофлоры кишечника;
  • расстройств пищеварения.

Поэтому нужно построить свое "отпускное" питание так, чтобы не вернуться домой с "дополнительным багажом" в виде лишнего веса и проблем со здоровьем.

Основные правила питания на отдыхе:

1. Старайтесь соблюдать режим питания, даже если вы встаете на отдыхе позже, чем обычно дома.

2. Не делайте длительных перерывов между основными приемами пищи: 3 - 4 часа, не больше.

Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Не нужно есть между основными приемами пищи. В это время лучше пить воду. Непрерывно жевать не надо! 

4. Конечно же, пейте воду. НЕ соки, коктейли или что-то другое, а лучше воду. Потому что - все, что не вода - еда.

Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться: советы диетологаИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Светлана Фус составила перечень продуктов, которые лучше всего употреблять в жару.

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина  развеяла распространенные мифы о раздельном питании.

Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога Что употреблять в жару: диетолог составила перечень продуктов
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