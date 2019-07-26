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Корисні жири: дієтолог перерахувала продукти для стрункості і здоров'я

Lite » Їжа 26.07.2019 - 08:42
Корисні жири: дієтолог перерахувала продукти для стрункості і здоров'я
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що варто включити в раціон кожної жінки

Багато тих, хто худне свідомо уникають жирів у раціоні. А дарма, адже вони бувають не тільки шкідливими, але і корисними. Професійний дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про те, які жирні продукти повинні входити в раціон жінок для стрункості і здоров'я.

За словами фахівця, чим холодніший ваш клімат, тим більше жирів повинно бути в раціоні. З достатньою кількістю жирів у раціоні легше позбутися від тяги до солодкого, апетит стає помірним, відпадає необхідність в перекусах.

Експерт склала список продуктів з корисними жирами в складі, який особливо важливий для жіночого гормонального фону:

Корисні жири: дієтолог перерахувала продукти для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Рослинні олії холодного віджиму (крім соняшникової і кукурудзяної).
  • Горіхи, насіння і пасти з них (без термічної обробки і крім арахісу).
  • Авокадо, але необов'язково.
  • Яйця з м'яким жовтком.

Корисні жири: дієтолог перерахувала продукти для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Органічний топлене масло.
  • Слабосолона риба (оселедець матіас і дикий лосось).
  • Ікра.

Корисні жири: дієтолог перерахувала продукти для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт зізнвється, що часто стикатється з проблемою дефіциту корисних жирів у представниць прекрасної статі, тому радить включити їх в щоденний раціон.

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