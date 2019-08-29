Похудеть без проблем: как легко заменить вредные пищевые привычки на полезные

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог поделилась ценными рекомендациями для худеющих

Как часто утверждения "не имею возможности правильно питаться", "ем на ходу и что придется", "уезжаю в отпуск не смогу придерживаться здорового рациона" становятся настоящей проблемой для худеющих. Но это всего лишь отговорки и не более, убеждена нутрициолог Лора Филиппова, которая назвала топ-5 способов удержать вес. Она уверяет - выбор здоровой еды возможен всегда, весь секрет - в фокусе вашего внимания. О том, как выработать нерушимые правильные пищевые привычки и изменить свое пищевое поведение навсегда, она рассказала в Instagram.

Результат принесет только изменение ваших пищевых привычек на постоянной основе. Это всегда четкий ответ на вопросы: "почему я выбираю именно эту еду?", "принесет ли мне эта еда пользу, энергию и удовольствие?" Помните, изменить можно абсолютно любую пищевую привычку.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Заказывать очень жирную и калорийную пищу в заведении - это привычка.

Выбирать конфеты на перекус - привычка.

Заедать стресс - привычка.

Диетолог предупредила о топ-5 опасных последствиях жира на животе

Модель вашего поведения в той или иной ситуации, часто даже не осознаваемая. Как это изменить? Все просто - сместите фокус внимания! Вот топ-3 самых простых способа:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Увидеть" в меню много другой вкусной и более полезной еды. Достойные альтрнативы найдутся всегда.

Вспомнить, что ягоды и фрукты также сладкие. Или хотя бы выбирать конфеты, предварительно изучив их состав.

Попросить заменить картошку фри в блюде из меню на салат.

Напомним, что профессиональный диетолог Альбина Комиссарова поделилась советами, как питаться, не прибавляя в весе.