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Схуднути без проблем: як легко замінити шкідливі харчові звички на корисні

Lite » Їжа 29.08.2019 - 08:42
Схуднути без проблем: як легко замінити шкідливі харчові звички на корисні
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог поділилася цінними рекомендаціями для тих, хто худне

Як часто твердження "не маю можливості правильно харчуватися", "їм на ходу і що доведеться", "їду у відпустку не зможу дотримуватися здорового раціону" стають справжньою проблемою для тих, хто худне. Але це всього лише відмовки і не більше, переконана нутриціолог Лора Філіппова, яка назвала топ-5 способів утримати вагу. Вона запевняє - вибір здорової їжі можливий завжди, весь секрет - у фокусі вашої уваги. Про те, як виробити непорушні правильні харчові звички і змінити свою харчову поведінку назавжди, вона розповіла в Instagram.

Результат принесе тільки зміна ваших харчових звичок на постійній основі. Це завжди чітка відповідь на питання: "чому я обираю саме цю їжу?", "принесе мені ця їжа користь, енергію і задоволення?" Пам'ятайте, змінити можна абсолютно будь-яку харчову звичку.

Схуднути без проблем: як легко замінити шкідливі харчові звички на корисні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Замовляти дуже жирну і калорійну їжу в закладі - це звичка.
  • Вибирати цукерки на перекус - звичка.
  • Заїдати стрес - звичка.

Дієтолог попередила про топ-5 небезпечних наслідках жиру на животі

Модель поведінки в тій чи іншій ситуації, часто навіть не усвідомлювана. Як це змінити? Все просто - змістіть фокус уваги! Ось топ-3 найпростіших способи:

Схуднути без проблем: як легко замінити шкідливі харчові звички на корисні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • "Побачити" в меню багато іншої смачної і корисної їжі. Гідні альтернативи знайдуться завжди.
  • Пригадати, що ягоди і фрукти солодкі. Або хоча б вибирати цукерки, попередньо вивчивши їх склад.
  • Попросити замінити картоплю фрі в страві з меню на салат.

Нагадаємо, що професійний дієтолог Альбіна Комісарова поділилася порадами, як харчуватися, не набираючи у вазі.

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