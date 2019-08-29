Схуднути без проблем: як легко замінити шкідливі харчові звички на корисні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог поділилася цінними рекомендаціями для тих, хто худне

Як часто твердження "не маю можливості правильно харчуватися", "їм на ходу і що доведеться", "їду у відпустку не зможу дотримуватися здорового раціону" стають справжньою проблемою для тих, хто худне. Але це всього лише відмовки і не більше, переконана нутриціолог Лора Філіппова, яка назвала топ-5 способів утримати вагу. Вона запевняє - вибір здорової їжі можливий завжди, весь секрет - у фокусі вашої уваги. Про те, як виробити непорушні правильні харчові звички і змінити свою харчову поведінку назавжди, вона розповіла в Instagram.

Результат принесе тільки зміна ваших харчових звичок на постійній основі. Це завжди чітка відповідь на питання: "чому я обираю саме цю їжу?", "принесе мені ця їжа користь, енергію і задоволення?" Пам'ятайте, змінити можна абсолютно будь-яку харчову звичку.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Замовляти дуже жирну і калорійну їжу в закладі - це звичка.

Вибирати цукерки на перекус - звичка.

Заїдати стрес - звичка.

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Модель поведінки в тій чи іншій ситуації, часто навіть не усвідомлювана. Як це змінити? Все просто - змістіть фокус уваги! Ось топ-3 найпростіших способи:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Побачити" в меню багато іншої смачної і корисної їжі. Гідні альтернативи знайдуться завжди.

Пригадати, що ягоди і фрукти солодкі. Або хоча б вибирати цукерки, попередньо вивчивши їх склад.

Попросити замінити картоплю фрі в страві з меню на салат.

Нагадаємо, що професійний дієтолог Альбіна Комісарова поділилася порадами, як харчуватися, не набираючи у вазі.