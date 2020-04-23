Похудеть, ни от чего не отказываясь: эксперт рассказала о тонкостях интервального голодания

Можно ли похудеть, ни от чего не отказываясь? Как прожить без любимого продукта? Тем, кто задается этими вопросами стоит обратить внимание на интервальное голодание. Что это такое? В чем польза для здоровья и похудения? Почему интервальное голодание может не получаться. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее поделилась схемой борьбы с целлюлитом, раскрыла в Instagram тонкости интервального голодания и пояснила, почему этот способ сбросить вес не всегда работает.

Суть метода в том, чтобы ограничить прием пищи в течение продолжительного времени. Например: 8 часов едим, 16 голодаем — с 9:00 до 15:00 едим все, что хотим и любим. Но с 15:00 до 9:00 следующего дня пьем воду.

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Главный принцип: интервал без еды должен быть не менее 10 часов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Преимущества этого способа питания для снижения веса:

Во время перерывов расщепляется весь гликоген в мышцах и печени, а затем начинает расщепляться жир из подкожной клетчатки. И вес снижается.

В период голодания организму не нужно перерабатывать пищу, и он запускает процесс аутофагии. Клетки переваривают свои вредные и ненужные элементы, происходит процесс обновления. Ткани организма оздоравливаются.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему интервальное голодание может получаться не у всех? Такой стиль питания должен стать привычкой.

ИГ будет работать только в том случае, если вы в “едальный” интервал едите по голоду, а не отъедаетесь в ожидании голодного промежутка. Иначе вместо того, чтобы на самом деле заниматься чисткой, когда мы не едим, организм будет перерабатывать то, что в него было запихано за "едальный" период.

Если у нас есть психологические трудности, которые мы заедаем, или нам неудобно отказаться, скучно, едим за компанию — все эти трудности при переходе на ИГ усугубляются и приводят к череде срывов. Поэтому переход на ИГ начинаем с осознания и проработки своих психологических причин приема пищи. И это уже поможет питаться по голоду.

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