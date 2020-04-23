Схуднути, ні від чого не відмовляючись: експерт розповіла про тонкощі інтервального голодування

Чи можна схуднути, ні від чого не відмовляючись? Як прожити без улюбленого продукту? Тим, хто переймається цими питаннями варто звернути увагу на інтервальне голодування. Що це таке? У чому користь для здоров'я та схуднення? Чому інтервальне голодування може не виходити. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше поділилася схемою боротьби з целюлітом, розкрила в Instagram тонкощі інтервального голодування і пояснила, чому цей спосіб скинути вагу не завжди працює.

Суть методу в тому, щоб обмежити прийом їжі протягом тривалого часу. Наприклад: 8 годин їмо, 16 голодуємо — з 9:00 до 15:00 їмо все, що хочемо і любимо. Але з 15:00 до 9:00 наступного дня ми п'ємо воду.

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Головний принцип: інтервал без їжі повинен бути не менше 10 годин.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Переваги цього способу харчування для зниження ваги:

Під час перерв розщеплюється весь глікоген в м'язах і печінці, а потім починає розщеплюватися жир з підшкірної клітковини. І вага знижується.

У період голодування організму не потрібно переробляти їжу, і він запускає процес аутофагії. Клітини перетравлюють свої шкідливі і непотрібні елементи, відбувається процес оновлення. Тканини організму оздоровлюються.

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чому інтервальне голодування може виходити не у всіх? Такий стиль харчування має стати звичкою.

ІГ буде працювати тільки в тому випадку, якщо ви в "їдальний" інтервал їсте з голоду, а не ковтаєте все в очікуванні голодного проміжку. Інакше замість того, щоб насправді займатися чищенням, коли ми не їмо, організм буде переробляти те, що в нього було запихано за "їдальний" період.

Якщо у нас є психологічні труднощі, які ми заїдаємо, або нам незручно відмовитися, нудно, їмо за компанію — всі ці труднощі при переході на ІГ поглиблюються і призводять до низки зривів. Тому перехід на ІГ починаємо з усвідомлення та опрацювання своїх психологічних причин прийому їжі. І це вже допоможе харчуватися з голоду.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як відучити себе від солодощів після їжі.