Как поддерживать здоровый образ жизни: простые правила на каждый день

Вести здоровый образ жизни и правильно питаться на самом деле не так уж сложно, особенно если есть четкий план действий. Диетолог Ольга Усенко перечислила топ-10 простых правил на каждый день, которые помогут вам худеть и укреплять здоровье.

Чек-лист по ЗОЖ на каждый день:

1. питаемся мы 3-4 разв в день, но лучше 4, если только начало пути

2. пьём воду в перерывах между едой и один стакан утром после пробуждения

3. овощи и употребление всего совместно с овощами, в день кушаем 400-700 гр овощей

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. убираем соусы из всех блюд и особенно убираем сливочные соусы, но лучше все убрать и заправить самостоятельно своё блюдо маслом

5. сладкое позволяем себе или правильное или обычное, которое мы употребляем после основного приема пиши и до 16:00

6. 10000 шагов для всех без исключения

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. ужин делаем без каши, без хлеба, без картофеля, без макарон и без хлебцов

8. фрукты и ягоды кушаем в день до 400-500 гр (но лучше 300 гр), знаю, что в сезон сложно удержаться

9.если не знаешь, какой завтрак делать, делай белковый: яйца с овощами и сыром или творог с фруктами

Иллюстративное фото (pexels.com)

10. кофе с молоком (даже растительным) пьём только до 17:00

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Правильно питаться и быть в тонусе - несложно, главное понимать самые элементарные и простые принципы и не только понимать, а ещё и применять.

Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко назвала топ-5 лучших гарниров для худеющих.