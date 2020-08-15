Як підтримувати здоровий спосіб життя: прості правила на кожен день

Вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися насправді не так вже й складно, особливо якщо є чіткий план дій. Дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 простих правил на кожен день, які допоможуть вам худнути й зміцнювати здоров'я.

Чек-лист за ЗСЖ на кожен день:

1. харчуємося ми 3-4 разв в день, але краще 4, якщо тільки початок шляху

2. п'ємо воду в перервах між їжею і один стакан вранці після пробудження

3. овочі та вживання всього спільно з овочами, в день їмо 400-700 гр овочів

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. прибираємо соуси з усіх страв і особливо прибираємо вершкові соуси, але краще все прибрати і заправити самостійно свою страву маслом

5. солодке дозволяємо собі чи правильне або звичайне, яке ми вживаємо після основного прийому їжі та до 16:00

6. 10000 кроків для всіх без винятку

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. вечерю робимо без каші, без хліба, без картоплі, без макаронів і без хлібців

8. фрукти і ягоди їмо в день до 400-500 гр (але краще 300 гр), знаю, що в сезон складно втриматися

9.якщо не знаєш, який сніданок робити, роби білковий: яйця з овочами і сиром або сир з фруктами

Ілюстративне фото (pexels.com)

10. каву з молоком (навіть рослинним) п'ємо тільки до 17:00

⠀

Правильно харчуватися і бути в тонусі - нескладно, головне розуміти самі елементарні і прості принципи і не тільки розуміти, а ще й застосовувати.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко назвала топ-5 кращих гарнірів для тих, що худнуть.