Еда для ума: какие продукты улучшают работу мозга

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог рассказала о полезных продуктах для нервной системы и мозга

Скорее всего, вы замечали: некоторые продукты делают нас более внимательными, помогают концентрироваться, повышают умственную активность, улучшают память и скорость реакции. Это объясняется строением нашего мозга. Его "белое вещество" (миелин) на 70% состоит из липидов (полезного холестерина и фосфолипидов) и на 30% из белков. Нутрициолог Кристина Шереметьева рассказала, какие продукты лучше всего влияют на работу мозга.

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Нашему мозгу очень необходимы:

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3. Они входят в состав фосфолипидов, строят свои Лолите мембраны клеток. А ещё Омега 3 – активный участник синтеза эстрогенов, кортизола, тестостерона. Такие жиры должны составлять в среднем 25% от общего рациона

Аминокислоты (особенно незаменимые), являющиеся основной составляющей белка

Чистая вода, которая необходима для передачи импульсов. Да и сам мозг на 80% состоит именно из воды

Витамины для питания. Особенно группы В

Медленные углеводы – как источник энергии. Быстрые углеводы вызывают скачки инсулина в крови, что плохо сказывается на нашем мышлении. Так что кусочек молочной шоколадки явно проигрывает перед полноценным перекусом с включением медленных углеводов

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Продукты для мозга:

Орехи и тыквенные семечки. В них железо, антиоксиданты, цинк, магний, витамины В, Е, фолиевая кислота, минералы. Это отличный перекус!

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Рыба. Форель, сёмга и лосось – источники Омега 3. Даже одна порция морепродуктов в неделю способствует росту клеток серого вещества головного мозга



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Тёмный шоколад с максимальным содержанием какао. В нём есть флавонол, который сохраняет молодость клеток мозга

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Черника. В ней есть антоцианы, замедляющие старение. А ещё черника улучшает взаимосвязь между клетками мозга, улучшает память, противостоит дегенеративным заболеваниям. Черника отлично подходит для десертов с натуральным йогуртом. Тоже прекрасный перекус



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Злаки. В них есть фолиевая кислота, витамин В и тиамин, они стимулируют мозговое кровообращение и улучшают мозговую деятельность.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста поделилась основными правилами раздельного питания и рассказала о его целесообразности.