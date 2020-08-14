ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Еда для ума: какие продукты улучшают работу мозга

Пятница 14 августа 2020 08:36
Еда для ума: какие продукты улучшают работу мозга
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Нутрициолог рассказала о полезных продуктах для нервной системы и мозга

Скорее всего, вы замечали: некоторые продукты делают нас более внимательными, помогают концентрироваться, повышают умственную активность, улучшают память и скорость реакции. Это объясняется строением нашего мозга. Его "белое вещество" (миелин) на 70% состоит из липидов (полезного холестерина и фосфолипидов) и на 30% из белков. Нутрициолог Кристина Шереметьева рассказала, какие продукты лучше всего влияют на работу мозга.

Нашему мозгу очень необходимы:

  • Полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3. Они входят в состав фосфолипидов, строят свои Лолите мембраны клеток. А ещё Омега 3 – активный участник синтеза эстрогенов, кортизола, тестостерона. Такие жиры должны составлять в среднем 25% от общего рациона
  • Аминокислоты (особенно незаменимые), являющиеся основной составляющей белка
  • Чистая вода, которая необходима для передачи импульсов. Да и сам мозг на 80% состоит именно из воды
  • Витамины для питания. Особенно группы В
  • Медленные углеводы – как источник энергии. Быстрые углеводы вызывают скачки инсулина в крови, что плохо сказывается на нашем мышлении. Так что кусочек молочной шоколадки явно проигрывает перед полноценным перекусом с включением медленных углеводов


Продукты для мозга:

Орехи и тыквенные семечки. В них железо, антиоксиданты, цинк, магний, витамины В, Е, фолиевая кислота, минералы. Это отличный перекус!


Рыба. Форель, сёмга и лосось – источники Омега 3. Даже одна порция морепродуктов в неделю способствует росту клеток серого вещества головного мозга

Еда для ума: какие продукты улучшают работу мозга

Иллюстративное фото (pexels.com)

Тёмный шоколад с максимальным содержанием какао. В нём есть флавонол, который сохраняет молодость клеток мозга

Черника. В ней есть антоцианы, замедляющие старение. А ещё черника улучшает взаимосвязь между клетками мозга, улучшает память, противостоит дегенеративным заболеваниям. Черника отлично подходит для десертов с натуральным йогуртом. Тоже прекрасный перекус

Еда для ума: какие продукты улучшают работу мозга

Иллюстративное фото (pexels.com)

Злаки. В них есть фолиевая кислота, витамин В и тиамин, они стимулируют мозговое кровообращение и улучшают мозговую деятельность.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста поделилась основными правилами раздельного питания и рассказала о его целесообразности.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины здоровое питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь