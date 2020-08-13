Сытно и полезно: топ-5 лучших гарниров при снижении веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог дала советы, каким гарнирам отдать предпочтение худеющим

Гарниры есть обязательно нужно. Только не все, что мама нам накладывала, помогут стать стройнее. Нутрициолог Надежда Пахирко назвала самые полезные и сытные гарниры, которым стоит отдать предпочтение при снижении веса.

Топ-5 гарниров при похудении:

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1. Гречка. Гречка богата витаминами, белком, который отвечает за длительную сытость и клетчаткой для работы ЖКТ.

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100 гр. в отварном виде: К- 125, Б-5, Ж-1.3, У-24.8.

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2. Бурый рис. Помимо зерна, в нем сохранена основная часть оболочки и отруби. Это долгая сытость, снижение тяги к сладкому и польза кишечнику.

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100 гр в отварном виде: К- 111.6, Б-2.5, Ж-0.6, У-24.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Красная чечевица. Самый богатый белками гарнир, с самым высоким % клетчатки. Все это помогает контролировать аппетит. Жить с комфортом без тяги к сладкому и мучному. Невероятно полезна для молодости кожи и работы сердца.

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100 гр в отварном виде: К- 146, Б-10.6, Ж-0.9, У-25.2.

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4. Цельнозерновые макароны или твердые сорта пшеницы (содержание белка не менее 12 гр на 100 гр. в сухом виде)

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Цельнозерновые или ТСП макароны содержат в себе клетчатку, которая способствует выведению шлаков и очищению организма. Они имеют более низкий гликемический индекс (ГИ 50 и ниже), по сравнению с макаронами из пекарской муки (ГИ более 70). Это приводит к медленному повышению уровня глюкозы в крови, а значит, сытость будет долгой.

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100 гр в отварном виде: К- 135.6, Б-6,8, Ж-0.73, У-25.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Булгур. Приготовленный булгур укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу, понижает уровень сахара в крови, нормализует нервную систему и способствует лучшему расщеплению жиров.

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100 гр в отварном виде: К- 83, Б-3.1, Ж-0.2, У-14.1.

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Ни в коем случае не исключайте эти гарниры из своего рациона. Ешьте на обед и на завтрак в виде каш. Снижение веса должно быть здоровым! Иначе вы сильно рискуете своим пищеварением и кишечником.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко раскрыла секрет, как сохранить вес после похудения.

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