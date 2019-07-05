Как питаться после щедрого застолья: диетолог дала действенные советы худеющим

Эксперт пояснила, как питаться после сытного праздника
Поздняя вечеринка, праздник, обилие блюд на столе – и рука сама тянется к еде и напиткам, ведь хочется все попробовать и оценить! Такой "праздник желудка" способен негативно сказаться на фигуре и привести к серьезному пищевому срыву, но что делать, чтобы этого не произошло? Об этом рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Усенко.
Ваш ужин закончился в 23:00 или позже? Не страшно, уверяет эксперт - есть методы, которые быстро вернут в строй.
Как восстановиться после обильного застолья:
Утром после праздника мы не взвешиваемся - отек будет точно, а это может расстроить. Отечность после такого позднего застолья это норма, прибавка в весе может быть до 2-х-3-х кг.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Мы осознанно пропускаем свой завтрак, так как поели поздно и еще не голодны. Но мы берем легкую еду с собой. Для таких случаев подойдет на завтрак:
Начинаем есть не раньше чем через 12 часов после последнего кусочка еды на вечеринке. В итоге получится завтрак-перекус часов в 12 дня.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Исключаем все гарниры, хлебушки и вкусности: все было съедено уже вчера.
На обед, через 4 часа после завтрака-перекуса, едим овощи с мясом/птицей/рыбой или делаем просто перекус, выпиваем 300-400 мл йогурта (натурального) и употребляем немного фруктов.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
На ужин через 3 часа выбираем что-то жидкое: овощной борщ, суп, холодный суп, окрошку 300-400 мл. Ужинаем до 19:00-20:00.
Пьем много воды в течение дня.
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