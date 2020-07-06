Как питаться летом: диетолог дала дельные советы

Когда на улице стоит жара, а столбик термометра быстро ползет вверх, резко увеличивается потребление воды и фруктов, а вот о тяжелой и жирной пищи забываешь сам собой. Об особенностях питания в летний период рассказала в Instagram диетолог Анна Орехова.

Эксперт озвучила топ-5 советов, как питаться и организовать свое меню в теплое время года.

Не забывайте пить воду. А сколько? Сколько хочется! Если вам не хочется пить именно воду, сделайте вкусный морс или лимонад из натуральных фруктов и ягод, тем более они сейчас очень даже доступны. Мы так же учитываем и остальную жидкость чай/кофе и т.д, но стараемся избегать напитки с добавленным сахаром. Если идете на прогулку/в магазин, берите с собой бутылку воды, тогда точно не забудете ее допить, чтобы не носить с собой.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Включайте в рацион сезонные овощи, фрукты и ягоды. Готовьте больше салатов, тушите, запекайте, добавляйте ягоды на перекус, они отлично заменят сладкое.

Делайте основные приемы легче, если вам хочется. Салат с йогуртом вместо майонеза, запеченное мясо вместо жареного, легкий ужин вместо полноценного, 3 приема пищи вместо 5 и тд. Все это можно и нужно делать, если летом вам хочется есть меньше.

⠀

Добавляйте комфортный для вас вид физической активности. Гуляйте, бегайте, плавайте, катайтесь на велосипеде, йога, фитнесс, силовые тренировки или просто уборка дома пойдут на пользу, если это для вас в радость.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Следите за своим пищеварением, микрофлорой и активно держите ритм изнутри. Советую не забывать, что главные друзья микрофлоры - пробиотики, стоит регулярно употреблять продукты, в которых они есть.

Ранее тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич рассказала, как перестать заедать стрессовые ситуации.