ru
ua

Как питаться летом: диетолог дала дельные советы

Новости » Еда   

Эксперт перечислила основные правила питания в жаркое время года

Когда на улице стоит жара, а столбик термометра быстро ползет вверх, резко увеличивается потребление воды и фруктов, а вот о тяжелой и жирной пищи забываешь сам собой. Об особенностях питания в летний период рассказала в Instagram диетолог Анна Орехова.

Эксперт озвучила топ-5 советов, как питаться и организовать свое меню в теплое время года.

Не забывайте пить воду. А сколько? Сколько хочется! Если вам не хочется пить именно воду, сделайте вкусный морс или лимонад из натуральных фруктов и ягод, тем более они сейчас очень даже доступны. Мы так же учитываем и остальную жидкость чай/кофе и т.д, но стараемся избегать напитки с добавленным сахаром. Если идете на прогулку/в магазин, берите с собой бутылку воды, тогда точно не забудете ее допить, чтобы не носить с собой.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Включайте в рацион сезонные овощи, фрукты и ягоды. Готовьте больше салатов, тушите, запекайте, добавляйте ягоды на перекус, они отлично заменят сладкое.

Делайте основные приемы легче, если вам хочется. Салат с йогуртом вместо майонеза, запеченное мясо вместо жареного, легкий ужин вместо полноценного, 3 приема пищи вместо 5 и тд. Все это можно и нужно делать, если летом вам хочется есть меньше.

Добавляйте комфортный для вас вид физической активности. Гуляйте, бегайте, плавайте, катайтесь на велосипеде, йога, фитнесс, силовые тренировки или просто уборка дома пойдут на пользу, если это для вас в радость.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Следите за своим пищеварением, микрофлорой и активно держите ритм изнутри. Советую не забывать, что главные друзья микрофлоры - пробиотики, стоит регулярно употреблять продукты, в которых они есть.

Ранее тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич рассказала, как перестать заедать стрессовые ситуации.

Автор: Lite

► Белки, жиры и углеводы: диетолог назвала главные источники и сочетание для худеющих ► Осторожно, горячо: победительница Холостяк-10 засветила роскошную фигуру в бикини
Читать все новости