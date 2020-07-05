Как прекратить заедать стресс: эксперт поделилась действенными психологическими приемами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась схемой, как отучиться заедать стресс

Когда стресс и напряжение достигают своего пика, многие используют привычные и легкодоступные инструменты борьбы: заедают проблемы, а затем винят себя, тем самым повышая уровень стресса. Как выбраться из этого порочного круга и побороть свою слабость рассказала в Instagram тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич.



Чем мощнее стресс, тем больше гормона кортизола вырабатывают надпочечники. Кортизол запускает аппетит и он же "отвечает" за накопление жировой массы. Это механизм выживания организма: в случае опасности и тревоги надо обеспечить организм максимальным запасом жиров. Поэтому в стрессе мы перестаём контролировать аппетит.

В чем проблема взять себя в руки и просто остановиться? Эмоциональное заедание - не о силе воли, ее истоки - на многих уровнях: детские привычки (плачешь - вот конфетка), социальные традиции (праздновать едой), социально-психологические установки (скушай вкусняшку - и порядок!). Поэтому жесткие ограничения - совершенно нерабочая стратегия. Рано или поздно происходит срыв.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

С чего начать выход из заедания? С формирования новых комфортных привычек:

продумывать меню дня

держать при себе воду и пить, когда "рука тянется" к печенью

вводить новые традиции в рутину жизни

Как остановиться в момент, когда рука тянется к конфетке?Осознавать еду: зачем мне сейчас это конфета? Если я голодна - что я могу съесть вместо нее? Если мне хочется себя побаловать, могу ли это чем-то заменить (массаж, прогулка, вкусный чай)? Если хочется сладкого - выпить воды, часто сигнал жажды похож на сигнал о желании получить дозу сахара.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать с эмоциями? Менять отношение к себе: снять чувство вины и тревожность. Задача: перезагрузить систему мышления, установок и найти ресурс, глядя в день сегодняшний и в будущее. Лучше всего работает пересмотр установок и стратегическая сессия.

Как отвлечься от мыслей о еде? Планируйте день и меню (что и когда вы будете есть, чтобы чувствовать сытость), лучше с диетологом. Планируйте программу вечера: чем я могу доставить себе радость кроме сытного ужина с алкоголем и тортиком? Заведите привычку вечером вспоминать 5 хороших вещей, случившихся с вами за день.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала правду о ягодах в рационе худеющих.

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Автор: Lite