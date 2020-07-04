Сезонные суперфуды: диетолог раскрыла правду об употреблении ягод при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экперт рассказала, кому надо быть осторожным с сезонными ягодами

Лето – урожайное время на ягоды и фрукты, поэтому так хочется полакомиться ими вдоволь, ведь сезонные продукты быстро отходят, а ждать их придется потом целый год. Но не стоит налегать на природные сладости, пусть в них и кроется витаминная бомба. О том, почему и кому следует быть осторожными с ягодами рассказала диетолог Ольга Безугла.

Ягоды - сезонные локальные суперфуды. Тут и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и клетчатка и т.д., и т.д. Но это не значит, что их нужно есть килограммами и тазиками. Все хорошо, когда в меру, только мера будет у каждого своя. Для кого-то 200 гр, для кого-то меньше. Почему так? ⠀

Все дело в том, что во всех плюсах сезонных ягод, кроется один хитрый компонент – фруктоза. Именно она делает ягоды особенно вкусными, сладкими и бывает сам не замечаешь, как килограмм черешни магически исчез. И вроде наелся, но нет, чувство голода заставляет искать другой источник сытости. Вот вам и первый "сюрприз" от фруктозы, точнее ее избытка.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Фруктоза тормозит выработку лептина (гормон регулятора аппетита) в результате мозг не может послать вам сигнал о насыщенности. Не буду демонизировать фруктозу в ягодах, ее меньше там чем во фруктах, но определенный дозозависимый эффкект она все же имеет! ⠀

Второй "сюрприз" - лишний вес. Ягоды и лишний вес, казалось бы, как? Опять же, все индивидуально. Все зависит от метаболической и клинической картины человека. Чтобы стрелка весов не расстраивала, достаточно учитывать гликемическую нагрузку ягод.

Каждый продукт и ягоды, в том числе имеют гликемический индекс, это то время, которое нужно организму на расщепление и переработку продукта в глюкозу – источник энергии. Чем индекс выше, тем быстрее расщепляется продукт. Все лишнее отлаживается и трансформируется в триглицериды (свободные жирные кислоты).

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

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Автор: Lite