Как питаться при хроническом стрессе: эксперт назвала основные правила

Кроме продуктов, важна также обстановка, в которой вы едите
Если вы осознаете, что постоянно находитесь в стрессе и переживаете, помочь исправить ситуацию может правильное питание. Основными правилами, как и чем следует питаться, поделилась эксперт-трихолог Елена Яруткина на своей странице в Instagram. К слову, ранее диетолог Наталья Кошкина рассказала, как бороться с эмоциональным перееданием.
Общие правила питания при стрессе:
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ограничить или убрать:
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⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Нужно употреблять:
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1. Правильные жиры:
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⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
2. Сложные углеводы: овощи (лучше с низким ГИ), зелень, крупы
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3. Обогащать рацион натрием: сельдь, оливки маринованные, сыр, квашеная капуста, консервы овощные (лучше домашние, разумеется), креветки.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Важно и как вы будете есть! Если в спешке, параллельно отвлекаясь на телефон и дела, то такой приём пищи лишь добавит нервного напряжения. Ешьте в комфортной обстановке. Особенно это касается завтрака, когда организм и без того напряжен из-за пробуждения. Лучше встать на 20 мин раньше и спокойно поесть, чем судорожно глотать даже самую полезную пищу.
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