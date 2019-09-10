Як харчуватися при хронічному стресі: експерт назвала основні правила

Крім продуктів, важлива також обстановка, в якій ви їсте
Якщо ви усвідомлюєте, що постійно перебуваєте в стресі і переживаєте, допомогти виправити ситуацію може правильне харчування. Основними правилами, як і чим треба харчуватися, поділилася експерт-трихолог Олена Яруткіна на своїй сторінці в Instagram. До речі, раніше дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, як боротися з емоційним переїданням.
Загальні правила харчування при стресі:
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Обмежити або прибрати:
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⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Потрібно вживати:
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1. Правильні жири:
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⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2. Складні вуглеводи: овочі (краще з низьким ГІ), зелень, крупи
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3. Збагачувати раціон натрієм: оселедець, мариновані оливки, сир, квашена капуста, консерви овочеві (краще домашні, зрозуміло), креветки.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Важливо і як ви будете їсти! Якщо в поспіху, паралельно відволікаючись на телефон і справи, то такий прийом їжі лише додасть нервового напруження. Їжте в комфортній обстановці. Особливо це стосується сніданку, коли організм і без того напружений через пробудження. Краще встати на 20 хв раніше і спокійно поїсти, ніж судомно ковтати навіть саму корисну їжу.
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