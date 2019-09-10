Як харчуватися при хронічному стресі: експерт назвала основні правила

Якщо ви усвідомлюєте, що постійно перебуваєте в стресі і переживаєте, допомогти виправити ситуацію може правильне харчування. Основними правилами, як і чим треба харчуватися, поділилася експерт-трихолог Олена Яруткіна на своїй сторінці в Instagram. До речі, раніше дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, як боротися з емоційним переїданням.

Загальні правила харчування при стресі:

Обов'язковий сніданок! І краще відразу після сну! Щоб дати глюкозу в кров

Дробове харчування в 1 половині дня, якщо немає інсулінорезистентності (ІР)

У раціоні повинна бути нормальна кількість білка і правильні жири, складні вуглеводи. Краще все в один прийом їжі

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не треба скорочувати калорійність раціону, якщо немає надлишку ваги. Худі і так швидше всіх згорають від стресу. Якщо мало "палива", кортизол почне руйнувати м'язи.



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⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обмежити або прибрати:

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Алкоголь

Всі напої з кофеїном (кава, чай, енерготоніки) і всі газовані напої

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обмежити калій: телятина, боби, квасоля, банани, інжир, курага

Прибрати прості вуглеводи! Тобто все солодке. Фрукти обмежити (кращий фрукт - це овоч) або вживати з низьким глікемічним індексом (ГІ). В інтернеті є таблиці з ГІ.

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Всю шкідливу їжу: смажене, гриль, фастфуд і т. д. Організм і без того в стресі, не додавайте ще й прозапальних продуктів

Потрібно вживати:

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1. Правильні жири:

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Омега-3 - зменшують вплив психічного стресу на організм + протизапальний ефект. Джерела омеги-3: сардина, оселедець, скумбрія, палтус, дикі лосось і м'ясо

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Масло амаранту 1 ч. ложка/добу

Кокосова олія першого віджиму

Горіхи

Авокадо та ін. корисні жири

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⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Складні вуглеводи: овочі (краще з низьким ГІ), зелень, крупи

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3. Збагачувати раціон натрієм: оселедець, мариновані оливки, сир, квашена капуста, консерви овочеві (краще домашні, зрозуміло), креветки.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо і як ви будете їсти! Якщо в поспіху, паралельно відволікаючись на телефон і справи, то такий прийом їжі лише додасть нервового напруження. Їжте в комфортній обстановці. Особливо це стосується сніданку, коли організм і без того напружений через пробудження. Краще встати на 20 хв раніше і спокійно поїсти, ніж судомно ковтати навіть саму корисну їжу.

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