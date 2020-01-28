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С чем пить чай: лучше варианты правильных перекусов от диетолога

Lite » Еда 28.01.2020 - 08:37
С чем пить чай: лучше варианты правильных перекусов от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог поделилась кретериями выбора перекусов к чаю

Во время чаепития часто рука сама так и тянется к чему-то сладкому и вкусному, сойдет бутерброд или другой быстрый перекус, вот только такие перерывы за чашечкой ароматного напитка могут оставить лишние кило на проблемных зонах. И виноват в этот вовсе не травяной отвар. Блогер-диетолог Светлана Бугела, которая ранее развенчала распространенные заблуждения о похудении, перечислила на странице в Instagram идеальные варианты перекусов к чаю, которые помогут сохранить фигуру.

Любите чай? К сожалению, чаще всего вы любите не его, а вкусности, с которыми его пьете. Вернее те эмоции, который вы испытываете, когда пьете чай со сладостями. А именно - легкий кайф.

Когда вы понимаете, что конфетки не лучшая еда, то вы страдаете. Ведь теперь чай удовольствия не приносит. Если не добавить сахар, конечно.

С чем пить чай: лучше варианты правильных перекусов от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так чем же заменить привычные сладости без вреда для здоровья?

  • сыр: это взрыв вкусов, если вы поэкспериментируете
  • черный шоколад: если научиться съедать по 2 кусочка и кайфовать от вкуса, то вы забудете про молочный и с изюмом
  • протеиновый батончик: только тогда, когда вы понимаете, что вам нахватает белка и вы активны.

Чего не должно быть в составе печений, конфет и прочего:

  • маргарина
  • других трансжиров
  • красителей, усилителей вкусов, непонятных вам названий

С чем пить чай: лучше варианты правильных перекусов от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вам хочется иногда вредного, то следите за составом, а также помните, что:

  • Цельнозерновая мука всегда лучше белой.
  • Сахар всегда сахар. Хоть коричневый, хоть тростниковый, хоть белый.
  • "Полезная" выпечка не даёт вам индульгенцию съедать ее без контроля. Помните об этом.

Напомним, что нутрициолог Елена Кален научила правильно выбирать хлеб и рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке хлебо-булочных изделий.

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