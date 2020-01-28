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З чим пити чай: кращі варіанти правильних перекусів від дієтолога

Lite » Їжа 28.01.2020 - 08:37
З чим пити чай: кращі варіанти правильних перекусів від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог поділилася кретериями вибору перекусів до чаю

Під час чаювання часто рука сама так і тягнеться до чогось солодкого і смачного, зійде бутерброд або інший швидкий перекус, ось тільки такі перерви за чашкою ароматного напою можуть залишити зайві кіло на проблемних зонах. І винен у цьому зовсім не трав'яний відвар. Блогер-дієтолог Світлана Бугела, яка раніше розвінчала поширені помилки тих, хто худне, перерахувала на сторінці в Instagram ідеальні варіанти перекусів до чаю, які допоможуть зберегти фігуру.

Любите чай? На жаль, найчастіше ви не любите його, а смаколики, з якими його п'єте. Вірніше ті емоції, що ви відчуваєте, коли п'єте чай з солодощами. А саме - легкий кайф.

Коли ви розумієте, що цукерки не найкраща їжа, то ви страждаєте. Адже тепер чай задоволення не приносить. Якщо не додати цукор, звичайно.

З чим пити чай: кращі варіанти правильних перекусів від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так чим же замінити звичні солодощі без шкоди для здоров'я?

  • сир: це вибух смаків, якщо ви поекспериментуєте
  • чорний шоколад: якщо навчитися з'їдати по 2 шматочки і кайфувати від смаку, то ви забудете про молочний з родзинками
  • протеїновий батончик: тільки тоді, коли ви розумієте, що вам не вистачає білка і ви активні

Чого не повинно бути в складі печива, цукерок тощо:

  • маргарину
  • інших трансжирів
  • барвників, підсилювачів смаків, незрозумілих вам назв

З чим пити чай: кращі варіанти правильних перекусів від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо вам хочеться іноді шкідливого, то стежте за складом, а також пам'ятаєте, що:

  • Цільнозернові борошно завжди краще білого.
  • Цукор завжди цукор. Хоч коричневий, хоч тростинний, хоч білий.
  • "Корисна" випічка не дає вам індульгенцію з'їдати її без контролю. Пам'ятайте про це.

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