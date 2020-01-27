Стоит ли отказываться от хлеба: эксперт научила выбирать "правильный" продукта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксерт рассказала, чем отличаются различные виды хлеба

Многие худеющие боятся хлебобулочных изделий как огня. Считая, что именно они спосоствуют быстрому набору лишнего веса не хуже, чем жирное или сладкое. Когда речь заходит о снижении веса, то мучное, сладкое и хлеб — первое, от чего отказываются желающие постройнеть. Действительно ли хлеб способствует набору веса, и какой принесет пользу? На эти вопросы ответила диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая поделилась ранее правилами организации питания на день. В Instagram она дала советы по выбору “правильного" хлеба.

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Белый хлеб изготавливают из муки высшего сорта. Пшеница настолько перемалывается, что в ней не остается ничего полезного. Такой продукт практически сразу расщепляется до глюкозы, которая только частично используется на нужды тела, но большая ее часть прямиком идет в жир. Непереработанная часть хлеба, остатки глютена, оседает в виде шлаков на стенках кишечника, нарушая его микрофлору и увеличивая интоксикацию организма. Получается, что белый хлеб несет преимущественно калории.

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Тогда зачем вообще есть хлеб и стоит ли от него отказаться? На самом деле хлеб нужен организму. Он является источником витаминов группы В, клетчатки, аминокислот, особенно лизина. Выбирайте хлеб из муки грубого помола, ржаной или цельнозерновой муки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы понять в чем ценность хлеба, давайте разберемся в строении зерна пшеницы. Зерно состоит из:

- зародыша — источника витаминов, минералов и белка,

- оболочки — клетчатки,

- эндосперма — крахмала.

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Современные технологии приготовления хлеба отделяют оболочку и разрушают зародыш, в результате остается практически один глютен. Чем менее обработаны зерна, тем больше полезных веществ сохранится.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сейчас выпекают много видов хлеба: живой, био, отрубной, с добавками. Обращайте внимание на состав. Хорошо, если мука будет цельнозерновой (“whole grain”). Значит в ней есть и зародыш, и оболочка, там максимально много полезных веществ. В отрубном хлебе сохранена только оболочка, то есть клетчатка, это хорошо для работы кишечника.

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