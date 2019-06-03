Как перейти на 3-разовое питание без перекусов: лайфхаки от диетолога

Менее частое питание поможет похудеть и продлить молодость
Иногда редкое питание - это жизненная необходимость. Например, если у вас уже инсулинорезистентность и вы хотите нормализовать свой углеводный обмен. А вместе с ним и настроение, самочувствие. И продлить молодость заодно, поведала диетолог Екатерина Павлова на своей странице в Instagram.
Эксперт отметила, что задача перейти на нечастое питание не такая простая, как кажется на первый взгляд. Особенно, если вы привыкли кусочничать, постоянно что-то подъедать. И если выросли на мифах из тренажерного зала в стиле "питаться нужно по 7 раз в день, чтобы разогнать метаболизм".
Начать питаться три раза в день может быть очень трудно - особенно, если сидишь дома с ребенком или работаешь дома. Или ездишь постоянно по рабочим делам и питаешься от случая к случаю, в кафе или по дороге в маке. Однако это возможно!
Лайфхаки диетолога, которые можно использовать при переходе на нечастое питание:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
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