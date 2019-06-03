Как перейти на 3-разовое питание без перекусов: лайфхаки от диетолога

Иногда редкое питание - это жизненная необходимость. Например, если у вас уже инсулинорезистентность и вы хотите нормализовать свой углеводный обмен. А вместе с ним и настроение, самочувствие. И продлить молодость заодно, поведала диетолог Екатерина Павлова на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что задача перейти на нечастое питание не такая простая, как кажется на первый взгляд. Особенно, если вы привыкли кусочничать, постоянно что-то подъедать. И если выросли на мифах из тренажерного зала в стиле "питаться нужно по 7 раз в день, чтобы разогнать метаболизм".

Начать питаться три раза в день может быть очень трудно - особенно, если сидишь дома с ребенком или работаешь дома. Или ездишь постоянно по рабочим делам и питаешься от случая к случаю, в кафе или по дороге в маке. Однако это возможно!

Лайфхаки диетолога, которые можно использовать при переходе на нечастое питание:

Чистить зубы, пользоваться нитью после каждого приёма пищи. Это будет не сложно, ведь приемов пищи всего 3. Тем самым вы поставите точку в вашем приеме пищи и зубы скажут потом спасибо.

Увеличивать порции. Есть действительно больше, чем вы привыкли. Можно и 400 и 500 грамм за раз. В каждый приём пищи можете добавлять побольше овощей, а для чувства насыщения добавляйте и белки и жиры.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ставьте будильник на 3 приема пищи в одно и то же время. Вы не представляете себе, как кардинально поменяет свою работу желудочно-кишечный тракт, если вы будете питаться по режиму! В некоторых санаториях это даже один из основных методов лечения - есть в одно и то же время. Попробуйте жевать и питаться по режиму, а только потом лечите жкт таблетками.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Пейте в промежутках травяные чаи, воду.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если вы дома - не находитесь весь день на кухне/в столовой!



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