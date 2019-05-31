Клубника и похудение: диетолог рассказала о правильном употреблении ягоды

Эксперт раскрыла, сколько и когда можно есть клубники худеющим
Пришло лето, а вместе с ним наступил сезон клубники. Если вы являетесь любителем этой сладкой ягоды, но при этом хотите похудеть, следует обратить внимание на некоторые важные моменты. На своей странице в Instagram диетолог Инна рассказала, как, когда и сколько можно ее употреблять.
Эксперт отметила, что клубника является одним из лидеров среди ягод по содержанию витаминов и минералов.
Плюсов у клубники много:
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
Но есть и минусы:
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А теперь важный вопрос: сколько можно и когда?
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Если вы худеете, то я советую клубнику, как и любые другие фрукты/ягоды есть или с завтраком или на перекус. Какой бы не была клубника прекрасной, а перебарщивать не стоит. 300-350 г прекрасно подойдет.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀⠀
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