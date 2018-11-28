Овочевий суп з фаршем: швидко і смачно

Фото: (pixabay.com)

Ідеально підійде для тих, у кого немає часу на готування

Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом овочевого супу з фаршем. Ідеально підійде для тих, у кого немає часу на готування. Відповідний пост опублікований в Facebook.

"У вас, напевно, бувають дні, коли потрібно швидко приготувати обід, а часу практично немає. В цьому випадку зверніть увагу на суп з фаршем. Він настільки смачний, що друге точно не знадобиться. А часу на його приготування потрібно мінімум - тільки притомити фарш з цибулею, а за цей час нарізати овочі. Інше за вас зробить плита", - зазначила дієтолог.

Фото: (facebook.com/svetlanafus)

Овочевий суп з фаршем, інгредієнти:

бульйон яловичий або овочевий (можна навіть на воді) - 1 літр

фарш з яловичини - 250 г

нарізані помідори - 400 г

горошок свіжозаморожений - 100 г

кукурудза свіжозаморожена - 100 г

квасоля зелена свіжозаморожена - 100 г

бульба селери (якщо не любите, можна не класти) - 100 гр.

морква - 2 шт.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

часник - 1 зубчик

соєвий соус - 1 ч. л.

італійські трави сухі - 0,5 ч. л. або за смаком

лист лавровий - 1 шт.

масло оливкове - 1 ст. л.

сіль, перець - за смаком

Овочевий суп з фаршем, спосіб приготування:

Очистіть цибулю і часник, дрібно наріжте. Очистіть селеру, моркву і наріжте середніми кубиками. Розігрійте в каструлі оливкову олію, покладіть цибулю, часник і яловичий фарш і тушкуйте 5 хв, поки фарш не поміняє колір. Потім додайте моркву, селеру помідори і влийте бульйон. Доведіть суп до кипіння, влийте соєвий соус, покладіть лавровий лист і суміш італійських трав. Варіть 10 хв. Додайте в каструлю заморожені овочі і продовжуйте варити ще 10-15 хв. до готовності моркви і селери. Наприкінці посоліть і поперчіть суп.

Раніше ми розповідали, як приготувати запіканку з цвітної капусти з ікрою риби.

Доповнити сніданок або обід можна шпинатно-яєчною запіканкою, яка готується без борошна і масла! Рецептом корисної страви поділився український дієтолог Андрій Маковецький.

На десерт можете приготувати італійське печиво біскотті, до складу якого також входять різні горішки.

Відео: РБК-Україна