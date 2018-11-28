Овочевий суп з фаршем: швидко і смачно
Фото: (pixabay.com)
Ідеально підійде для тих, у кого немає часу на готування
Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом овочевого супу з фаршем. Ідеально підійде для тих, у кого немає часу на готування. Відповідний пост опублікований в Facebook.
"У вас, напевно, бувають дні, коли потрібно швидко приготувати обід, а часу практично немає. В цьому випадку зверніть увагу на суп з фаршем. Він настільки смачний, що друге точно не знадобиться. А часу на його приготування потрібно мінімум - тільки притомити фарш з цибулею, а за цей час нарізати овочі. Інше за вас зробить плита", - зазначила дієтолог.
Фото: (facebook.com/svetlanafus)
Овочевий суп з фаршем, інгредієнти:
- бульйон яловичий або овочевий (можна навіть на воді) - 1 літр
- фарш з яловичини - 250 г
- нарізані помідори - 400 г
- горошок свіжозаморожений - 100 г
- кукурудза свіжозаморожена - 100 г
- квасоля зелена свіжозаморожена - 100 г
- бульба селери (якщо не любите, можна не класти) - 100 гр.
- морква - 2 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- часник - 1 зубчик
- соєвий соус - 1 ч. л.
- італійські трави сухі - 0,5 ч. л. або за смаком
- лист лавровий - 1 шт.
- масло оливкове - 1 ст. л.
- сіль, перець - за смаком
Овочевий суп з фаршем, спосіб приготування:
- Очистіть цибулю і часник, дрібно наріжте. Очистіть селеру, моркву і наріжте середніми кубиками.
- Розігрійте в каструлі оливкову олію, покладіть цибулю, часник і яловичий фарш і тушкуйте 5 хв, поки фарш не поміняє колір.
- Потім додайте моркву, селеру помідори і влийте бульйон.
- Доведіть суп до кипіння, влийте соєвий соус, покладіть лавровий лист і суміш італійських трав. Варіть 10 хв.
- Додайте в каструлю заморожені овочі і продовжуйте варити ще 10-15 хв. до готовності моркви і селери. Наприкінці посоліть і поперчіть суп.
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Відео: РБК-Україна