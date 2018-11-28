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Овочевий суп з фаршем: швидко і смачно

Lite » Їжа 28.11.2018 - 09:20
Овочевий суп з фаршем: швидко і смачно
Фото: (pixabay.com)

Ідеально підійде для тих, у кого немає часу на готування

Відома українська дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом овочевого супу з фаршем. Ідеально підійде для тих, у кого немає часу на готування. Відповідний пост опублікований в Facebook.

"У вас, напевно, бувають дні, коли потрібно швидко приготувати обід, а часу практично немає. В цьому випадку зверніть увагу на суп з фаршем. Він настільки смачний, що друге точно не знадобиться. А часу на його приготування потрібно мінімум - тільки притомити фарш з цибулею, а за цей час нарізати овочі. Інше за вас зробить плита", - зазначила дієтолог.

Овочевий суп з фаршем: швидко і смачноФото: (facebook.com/svetlanafus)

Овочевий суп з фаршем, інгредієнти:

  • бульйон яловичий або овочевий (можна навіть на воді) - 1 літр
  • фарш з яловичини - 250 г
  • нарізані помідори - 400 г
  • горошок свіжозаморожений - 100 г
  • кукурудза свіжозаморожена - 100 г
  • квасоля зелена свіжозаморожена - 100 г
  • бульба селери (якщо не любите, можна не класти) - 100 гр.
  • морква - 2 шт.
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • часник - 1 зубчик
  • соєвий соус - 1 ч. л.
  • італійські трави сухі - 0,5 ч. л. або за смаком
  • лист лавровий - 1 шт.
  • масло оливкове - 1 ст. л.
  • сіль, перець - за смаком

Овочевий суп з фаршем, спосіб приготування:

  1. Очистіть цибулю і часник, дрібно наріжте. Очистіть селеру, моркву і наріжте середніми кубиками.
  2. Розігрійте в каструлі оливкову олію, покладіть цибулю, часник і яловичий фарш і тушкуйте 5 хв, поки фарш не поміняє колір.
  3. Потім додайте моркву, селеру помідори і влийте бульйон.
  4. Доведіть суп до кипіння, влийте соєвий соус, покладіть лавровий лист і суміш італійських трав. Варіть 10 хв.
  5. Додайте в каструлю заморожені овочі і продовжуйте варити ще 10-15 хв. до готовності моркви і селери. Наприкінці посоліть і поперчіть суп.

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Відео: РБК-Україна

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