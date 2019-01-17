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Не відірватися: рецепт печива з арахісової пастою

Lite » Їжа 17.01.2019 - 08:27
Не відірватися: рецепт печива з арахісової пастою
Фото: рецепт печива з арахісової пастою (instagram.com/kirilife_com)

Хрустке пісочне печиво з арахісової пастою прикрасить будь-який ранок

Ароматне печиво здатне викликати апетит ще в процесі приготування. Запахи з духовки і свіжа домашня випічка, напевно, стане чудовим початком дня. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова запевняє, що печіво з арахісової пастою не залишить байдужим нікого. Його рецептом вона поділилася на своїй сторінці kirilife_com Instagram.

Інгредієнти:

  • масла (кімнатної температури) - 115 г
  • цукор - 150 г
  • яйце – 1 штука
  • ванільний екстракт - 1 ч. л.
  • арахісова паста - 120 г
  • борошно – 250 г
  • розпушувач - 1 ч. л.
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. За допомогою міксера з'єднати масло, цукор, яйце і ванільний екстракт (якщо немає, то його не додавати). Збити на великій швидкості близько 4 хвилин, поки маса не стане повітряною.
  2. Додати арахісову пасту, перемішати до однорідності.
  3. Всипати борошно, розпушувач і сіль, а потім замісити тісто. Накрити його плівкою і поставити в холодильник на 2-3 години.
  4. Розігріти духовку до 180 °С. Чайною ложкою на деко з пергаментним папером, викласти кульки з тіста і злегка придавити.
  5. Випікати близько 12 хвилин. Дати готовій випічці трохи охолонути, не прибираючи з дека, перемісити на решітку до затвердіння.

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