Не відірватися: рецепт печива з арахісової пастою

Фото: рецепт печива з арахісової пастою (instagram.com/kirilife_com)

Хрустке пісочне печиво з арахісової пастою прикрасить будь-який ранок

Ароматне печиво здатне викликати апетит ще в процесі приготування. Запахи з духовки і свіжа домашня випічка, напевно, стане чудовим початком дня. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова запевняє, що печіво з арахісової пастою не залишить байдужим нікого. Його рецептом вона поділилася на своїй сторінці kirilife_com Instagram.

Інгредієнти:

масла (кімнатної температури) - 115 г

цукор - 150 г

яйце – 1 штука

ванільний екстракт - 1 ч. л.

арахісова паста - 120 г

борошно – 250 г

розпушувач - 1 ч. л.

дрібка солі

Спосіб приготування:

За допомогою міксера з'єднати масло, цукор, яйце і ванільний екстракт (якщо немає, то його не додавати). Збити на великій швидкості близько 4 хвилин, поки маса не стане повітряною. Додати арахісову пасту, перемішати до однорідності. Всипати борошно, розпушувач і сіль, а потім замісити тісто. Накрити його плівкою і поставити в холодильник на 2-3 години. Розігріти духовку до 180 °С. Чайною ложкою на деко з пергаментним папером, викласти кульки з тіста і злегка придавити. Випікати близько 12 хвилин. Дати готовій випічці трохи охолонути, не прибираючи з дека, перемісити на решітку до затвердіння.

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