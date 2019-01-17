Не відірватися: рецепт печива з арахісової пастою
Фото: рецепт печива з арахісової пастою (instagram.com/kirilife_com)
Хрустке пісочне печиво з арахісової пастою прикрасить будь-який ранок
Ароматне печиво здатне викликати апетит ще в процесі приготування. Запахи з духовки і свіжа домашня випічка, напевно, стане чудовим початком дня. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова запевняє, що печіво з арахісової пастою не залишить байдужим нікого. Його рецептом вона поділилася на своїй сторінці kirilife_com Instagram.
Інгредієнти:
- масла (кімнатної температури) - 115 г
- цукор - 150 г
- яйце – 1 штука
- ванільний екстракт - 1 ч. л.
- арахісова паста - 120 г
- борошно – 250 г
- розпушувач - 1 ч. л.
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- За допомогою міксера з'єднати масло, цукор, яйце і ванільний екстракт (якщо немає, то його не додавати). Збити на великій швидкості близько 4 хвилин, поки маса не стане повітряною.
- Додати арахісову пасту, перемішати до однорідності.
- Всипати борошно, розпушувач і сіль, а потім замісити тісто. Накрити його плівкою і поставити в холодильник на 2-3 години.
- Розігріти духовку до 180 °С. Чайною ложкою на деко з пергаментним папером, викласти кульки з тіста і злегка придавити.
- Випікати близько 12 хвилин. Дати готовій випічці трохи охолонути, не прибираючи з дека, перемісити на решітку до затвердіння.
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