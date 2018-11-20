Оладьи из тыквы с грушей и миндалем: вкуснейший завтрак

Блюдо получится достаточно диетическое
Диетологи настоятельно рекомендуют включать в свой рацион сезонные продукты. Тыква — один из лидеров среди осенних овощей. При этом в тыкве можно использовать все: семечки, сок, мякоть. В тыкве содержаться витамины А, Е, С, группы В, различные микро- и макроэлементы (медь, железо, йод, фтор; кальций, калий, магний, натрий, фосфор). Кроме того, тыква богата простыми сахарами и считается низкокалорийным продуктом. В ней также содержатся органические кислоты, клетчатка и пектин. Поэтому употребление тыквы положительно влияет на здоровье печени, почек, работу сердечно-сосудистой системы.
Оладьи из тыквы с грушей и миндалем (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)
Одним из полезных рецептов с использованием тыквы — оладьи из тыквы с грушей и миндалем — поделилась на своей instagram-страничке участница программы похудения WOWBODY от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан.
Оладьи из тыквы с грушей и миндалем, ингредиенты:
Оладьи из тыквы с грушей и миндалем, способ приготовления:
Оладьи из тыквы (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)
Отметим, ранее украинский диетолог Светлана Фус делилась рецептом полезного салата с тыквой и киноа. При этом диетолог отметила, что такой салат может быть как дополнением к белковому блюду, так и самостоятельным перекусом.
Что касается завтрака, также рекомендуем обратить внимание на рецепт шпинатно-яичной запеканки без муки и масла!
А вот на десерт побалуйте себя чем-то вкусненьким. К примеру, итальянским печеньем бискотти с орешками.
Видео: РБК-Украина