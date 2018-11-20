Оладьи из тыквы с грушей и миндалем: вкуснейший завтрак

Оладьи из тыквы (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)

Блюдо получится достаточно диетическое

Диетологи настоятельно рекомендуют включать в свой рацион сезонные продукты. Тыква — один из лидеров среди осенних овощей. При этом в тыкве можно использовать все: семечки, сок, мякоть. В тыкве содержаться витамины А, Е, С, группы В, различные микро- и макроэлементы (медь, железо, йод, фтор; кальций, калий, магний, натрий, фосфор). Кроме того, тыква богата простыми сахарами и считается низкокалорийным продуктом. В ней также содержатся органические кислоты, клетчатка и пектин. Поэтому употребление тыквы положительно влияет на здоровье печени, почек, работу сердечно-сосудистой системы.

Оладьи из тыквы с грушей и миндалем (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)

Одним из полезных рецептов с использованием тыквы — оладьи из тыквы с грушей и миндалем — поделилась на своей instagram-страничке участница программы похудения WOWBODY от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан.

Оладьи из тыквы с грушей и миндалем, ингредиенты:

Тыква — 200-250 г

Груша — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 1-2 ст. л.

Миндаль

Мед

Соль, корица, подсластитель

Оладьи из тыквы с грушей и миндалем, способ приготовления:

200-250 г тыквы натереть на мелкой терке, добавить 1 яйцо, щепотку соли, 1/2 ч. лож. корицы, 1-2 ст. лож. муки (зависит от сочности тыквы, если сочная, то 2 ложки муки). Муку можно взять из овсяных хлопьев, можно взять и пшеничную ц/зерновую, рисовую также можно. Перемешать.

Добавить грушу, нарезуную кубиками и 8 шт. миндаля — тоже порезать кусочками и добавить в тесто.

Можно еще добавить подсластитель (стевия, мед, и т.д), но лучше полить паутинкой меда готовые оладьи. Так и сладость легче отрегулировать, и полезнее.

Обжарить оладьи на не большом количестве растительного масла.

Подаем с ложкой йогурта.

Оладьи из тыквы (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)

Отметим, ранее украинский диетолог Светлана Фус делилась рецептом полезного салата с тыквой и киноа. При этом диетолог отметила, что такой салат может быть как дополнением к белковому блюду, так и самостоятельным перекусом.

Что касается завтрака, также рекомендуем обратить внимание на рецепт шпинатно-яичной запеканки без муки и масла!

А вот на десерт побалуйте себя чем-то вкусненьким. К примеру, итальянским печеньем бискотти с орешками.

Видео: РБК-Украина