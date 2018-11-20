Оладки з гарбуза з грушею і мигдалем: смачний сніданок

Оладки з гарбуза (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)

Страва вийде досить дієтична

Дієтологи настійно рекомендують включати в свій раціон сезонні продукти. Гарбуз — один з лідерів серед осінніх овочів. При цьому в гарбузі можна використовувати все: насіння, сік, м'якоть. У гарбузі містяться вітаміни А, Е, С, групи В, різні мікро - і макроелементи (мідь, залізо, йод, фтор; кальцій, калій, магній, натрій, фосфор). Крім того, гарбуз багатий простими цукрами і вважається низькокалорійним продуктом. У ньому також містяться органічні кислоти, клітковина і пектин. Тому вживання гарбуза позитивно впливає на здоров'я печінки, нирок, роботу серцево-судинної системи.

Оладки з гарбуза з грушею і мигдалем (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)

Одним з корисних рецептів з використанням гарбуза — оладки з гарбуза з грушею та мигдалем — поділилася на своїй instagram-сторінці учасниця програми схуднення WOWBODY від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан.

Оладки з гарбуза з грушею і мигдалем, інгредієнти:

Гарбуз — 200-250 г

Груша — 1 шт.

Яйце — 1 шт.

Борошно — 1-2 ст. л

Мигдаль

Мед

Сіль, кориця, підсолоджувач

Оладки з гарбуза з грушею і мигдалем, спосіб приготування:

200-250 г гарбуза натерти на дрібній тертці, додати 1 яйце, щіпку солі, 1/2 ч. лож. кориці, 1-2 ст. лож. борошна (залежить від соковитості гарбуза, якщо соковитий, то 2 ложки борошна). Борошно можна взяти з вівсяних пластівців, можна взяти і пшеничне ц/зернове, рисове також можна. Перемішати.

Додати грушу, нарізану кубиками і 8 шт. мигдалю — теж порізати шматочками і додати в тісто.

Можна ще додати підсолоджувач (стевія, мед, і т.д), але краще полити павутинкою меду готові оладки. Так і солодкість легше відрегулювати, і корисніше.

Обсмажити оладки на не великій кількості рослинного масла.

Подаємо з ложкою йогурту.

Оладки з гарбуза (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)

Зазначимо, раніше український дієтолог Світлана Фус ділилася рецептом корисного салату з гарбузом і кіноа. При цьому дієтолог зазначила, що такий салат може бути як доповненням до білкової страви, так і самостійним перекусом.

Що стосується сніданку, також рекомендуємо звернути увагу на рецепт шпинатно-яєчної запіканки без борошна і масла!

А на десерт побалуйте себе чимось смачненьким. Наприклад, італійським печивом біскотті з горішками.

Відео: РБК-Україна