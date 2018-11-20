Оладки з гарбуза з грушею і мигдалем: смачний сніданок

Страва вийде досить дієтична
Дієтологи настійно рекомендують включати в свій раціон сезонні продукти. Гарбуз — один з лідерів серед осінніх овочів. При цьому в гарбузі можна використовувати все: насіння, сік, м'якоть. У гарбузі містяться вітаміни А, Е, С, групи В, різні мікро - і макроелементи (мідь, залізо, йод, фтор; кальцій, калій, магній, натрій, фосфор). Крім того, гарбуз багатий простими цукрами і вважається низькокалорійним продуктом. У ньому також містяться органічні кислоти, клітковина і пектин. Тому вживання гарбуза позитивно впливає на здоров'я печінки, нирок, роботу серцево-судинної системи.
Оладки з гарбуза з грушею і мигдалем (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)
Одним з корисних рецептів з використанням гарбуза — оладки з гарбуза з грушею та мигдалем — поділилася на своїй instagram-сторінці учасниця програми схуднення WOWBODY від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан.
Оладки з гарбуза з грушею і мигдалем, інгредієнти:
Оладки з гарбуза з грушею і мигдалем, спосіб приготування:
Оладки з гарбуза (фото: instagram.com/liudmilaliudmyla)
Зазначимо, раніше український дієтолог Світлана Фус ділилася рецептом корисного салату з гарбузом і кіноа. При цьому дієтолог зазначила, що такий салат може бути як доповненням до білкової страви, так і самостійним перекусом.
Що стосується сніданку, також рекомендуємо звернути увагу на рецепт шпинатно-яєчної запіканки без борошна і масла!
А на десерт побалуйте себе чимось смачненьким. Наприклад, італійським печивом біскотті з горішками.
Відео: РБК-Україна