Один из лучших способов: диетолог назвала плюсы заморозок для зимнего меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, чем полезны замороженные овощи и фрукты

В межсезонье и зимний период придерживаться правильного питания становится непросто – на столе отсутствуют свежие овощи и фрукты, которые составляют львиную долю меню худеющих. Но решить эту проблему можно легко и просто – стоит лишь внимательнее присмотреться к замороженным овощам и ягодам, чтобы разнообразить и обогатить свой рацион. О плюсах заморозок рассказала в Instagram диетолог Наталья Кошкина, которая познакомила с простым планом похудения для каждого желающего сбросить вес.

На самом деле не так уж важно, в каком виде ваши овощи. Просто ешьте больше овощей!



В свежих овощах и фруктах больше пользы. Но только в одном случае: если вы их едите с грядки. При хранении они быстро теряют питательные вещества. А вот в замороженных их гораздо больше, чем вы думаете!



Когда овощи оказываются на вашем столе, они теряют от 15 до 60% витаминов (если с момента покидания грядки прошло больше 3 дней). А теперь сравните с консервированными/замороженными. Они теряют максимум 20% витаминов!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Например, сколько витамина С в шпинате (мг/100г):

Если он только с грядки – 17

Через 2 дня – 4,1

В замороженном – 14

В зеленом горошке – 22,1, 14,1 и 20,2 соответственно. Содержание витаминов в консервах так не посчитаешь, потому что оно зависит от: времени и места урожая, условий выращивания и способа приготовления.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Заморозка – один из лучших способов сохранить полезные вещества. Замороженные овощи и фрукты собирают на пике зрелости. Часто перед заморозкой их опускают в кипящую воду, чтобы сохранить цвет и не допустить размножения микробов. Затем подвергают шоковой заморозке.



Сейчас продают много овощей, фруктов, ягод и смесей из них, которые сильно упрощают жизнь. С их помощью вы можете питаться вкусно, полезно и разнообразно. А еще сейчас самое время делать запасы на зиму.

Напомним что диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко назвала пять мифов о правильном питании.