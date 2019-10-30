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Не верьте мифам: топ-5 заблуждений о правильном питании

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.10.2019 - 14:33
Не верьте мифам: топ-5 заблуждений о правильном питании
Иллюстративное фото (pexels.com)

Даже если вы хотите похудеть, вовсе не нужно отказываться от всего вкусного

Многие не начинают изменения в питании, потому что боятся лишения важной радости в жизни - вкусной еды. Однако вовсе не обязательно отказываться от любимых вкусняшек, даже если вы хотите сбросить вес. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее раскрыла формулу плоского живота, на своей странице в Instagram развеяла популярные мифы о правильном и сбалансированном питании.

Эксперт отметила, что именно эти 5 заблуждений зачастую останавливают людей от перехода на здоровое питание.

МИФ 1. Свинина под запретом.

Знаете ли вы, что питательная ценность свиной вырезки без жира и прослоек близка к куриной грудке? Остальные части свинины есть не рекомендуется.

МИФ 2. Хлеб и выпечка под запретом.

Если вы замените хлеб/выпечку из муки высшего сорта на хлеб/выпечку из цельнозерновой муки грубого помола, произойдет следующее. Вы замените простые углеводы, которые быстро отдают свою энергию и, действительно, при низкой активности, почти все идут в запасы, на сложные углеводы.

Сложные углеводы дают длительную сытость и содержат клетчатку, необходимую для работы ЖКТ.

Не верьте мифам: топ-5 заблуждений о правильном питании

Иллюстративное фото (pexels.com)

МИФ 3. Макароны под запретом.

Если выбрать правильно макароны из твердых сортов пшеницы с содержанием белка не менее 13-14 гр, то такие макароны являются источником длительной энергиии и ценных пищевых волокон.

Есть их можно и нужно. Не более 100 гр в отварном виде и желательно слегка недоваривать.


Не верьте мифам: топ-5 заблуждений о правильном питании

Иллюстративное фото (pexels.com)

МИФ 4. Сладости под запретом.

Во-первых, сахар можно заменить натуральным и безопасным сахзамом.

Во-вторых, 10% от вашего рациона могут составлять простые углеводы. Есть их лучше до обеда.

Например, ваша калорийность 1500 кал. Значит, 150 кал могут быть из горького шоколада, мармелада и пр. Главное - вписать их в КБЖУ.

Не верьте мифам: топ-5 заблуждений о правильном питании

Иллюстративное фото (pexels.com)

МИФ 5. Картофель и бананы запрещены худеющим.

Каждый день их есть не рекомендуется. Эти продукты провоцируют быстрый голод и тягу к сладкому. Однако, пользу бананов и картофеля для нашего здоровья никто не отменял. 1-2 раза в неделю эти продукты могут быть в вашем рационе. Картофель лучше в кожуре, а бананы недоспелые.

Не верьте мифам: топ-5 заблуждений о правильном питании

Иллюстративное фото (pexels.com)

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