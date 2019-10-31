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Один з кращих способів: дієтолог назвала плюси заморозок для зимового меню

Lite » Їжа 31.10.2019 - 14:27
Один з кращих способів: дієтолог назвала плюси заморозок для зимового меню
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чим корисні заморожені овочі та фрукти

В міжсезоння і зимовий період дотримуватися правильного харчування стає непросто – на столі відсутні свіжі овочі і фрукти, які складають левову частку меню тих, хто худне. Але вирішити цю проблему можна легко й просто – варто лише уважніше придивитися до заморожених овочів і ягід, щоб урізноманітнити і збагатити свій раціон. Про плюси заморозок розповіла в Instagram дієтолог Наталія Кошкіна, яка познайомила з простим планом схуднення для кожного бажаючого скинути вагу.

Насправді не так вже й важливо, в якому вигляді ваші овочі. Просто їжте більше овочів!

У свіжих овочах і фруктах більше користі. Але тільки в одному випадку: якщо ви їх їсте з грядки. При зберіганні вони швидко втрачають поживні речовини. А ось в заморожених їх набагато більше, ніж ви думаєте!

Коли овочі виявляються на вашому столі, вони втрачають від 15 до 60% вітамінів (якщо з моменту покидання грядки пройшло більше 3 днів). А тепер порівняйте з консервованими/замороженими. Вони втрачають максимум 20% вітамінів!

Один з кращих способів: дієтолог назвала плюси заморозок для зимового меню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наприклад, скільки вітаміну С в шпинаті (мг/100г):

  • Якщо він тільки з грядки – 17
  • Через 2 дні – 4,1
  • В замороженому – 14

В зеленому горошку – 22,1, 14,1 та 20,2 відповідно. Вміст вітамінів у консервах так не порахуєш, тому що воно залежить від: часу і місця врожаю, умов вирощування і способу приготування.

Один з кращих способів: дієтолог назвала плюси заморозок для зимового меню
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Заморожування – один з кращих способів зберегти корисні речовини. Заморожені овочі і фрукти збирають на піку зрілості. Часто перед заморожуванням їх опускають в киплячу воду, щоб зберегти колір і не допустити розмноження мікробів. Потім піддають шоковому заморожуванню.

Зараз продають багато овочів, фруктів, ягід і сумішей з них, які сильно спрощують життя. З їх допомогою ви можете харчуватися смачно, корисно і різноманітно. А ще зараз саме час робити запаси на зиму.

Нагадаємо, що дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко назвала п'ять міфів про правильне харчування.

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