Обязательный минимум: топ-4 простых и важных шага к здоровью и стройности

Похудение, ЗОЖ и переход на правильное питание часто ошибочно принимают за целый комплекс трудновыполнимых мероприятий, который нужно начать осуществлять с завтршнего дня без права на ошибку. Это пугает, а порой и отталкивает желающих вести здоровый образ жизни и сбросить лишние кило, ведь поставленные задачи кажутся им вовсе не под силу. Диетолог Ольга Усенко привела пример обязательного минимума для тех, кто собрался всерьез взяться за здоровье и внешний вид, а также перечислила топ-4 обязательных пунктов, которые осилит каждый. Ранее она научила правильно распределять углеводы в меню на день.

Есть максимум, который нужен для результата и хорошего здоровья. А есть минимум, который каждый может выполнить и который не будет выбивать из обычного графика.

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Минимум выглядит так:

Все пищеварение и его качество зависит от кишечника, как и наша иммунная система и наша выработка гормонов, а с этим и настроение. В первую очередь мы должны позаботиться о работе ЖКТ. Для этого мы нужно есть достаточное количество разнообразной клетчатки (овощи, фрукты, бобовые, крупы, цельнозерновой хлеб) - это для пищеварения.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А для микрофлоры мы можем внедрить ферментированные продукты и продукты "живые". Квашеная капуста, йогурт, чайный гриб, тофу, кефир, сыр - это для поддержания полезной флоры и для увеличения популяции.

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Не только что-то можно добавить, чтобы получить результат. Нужно еще что-то минимизировать. Кофе, алкоголь, сахар, белая мука - это то, что будет раздражать нервную систему, ухудшать пищеварение и в результате истощать организм. Кофе - не больше одного в день. Алкоголь - не чаще раза в неделю и только хорошее вино. Сахар - одну конфетку съели и помним, что каждая следующая по вкусу будет такая же. Белая мука - максимум лаваш раз в какой-то период времени.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вода. Особенно в прохладное время мы про нее забываем. Но это наша жизнь. Воду мы употребляем 30 мл на кг веса, в холодное время. И можем смело увеличивать до 40 мл в жаркие дни.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сон. Это то, что делает каждый из нас. Давайте делать это качественно. Ложимся до 23 и спим 7-8 часов. Нервная система восстанавливается во сне. А все мы знаем - все проблемы от нервов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Это то, что выполнить не сложно, и вы не заметите как эти правила стали обыденными. Работает 100% на благо организма.

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