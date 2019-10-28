Обязательный минимум: топ-4 простых и важных шага к здоровью и стройности

Эксперт дала несложную инструкцию для начинающих ЗОЖников
Похудение, ЗОЖ и переход на правильное питание часто ошибочно принимают за целый комплекс трудновыполнимых мероприятий, который нужно начать осуществлять с завтршнего дня без права на ошибку. Это пугает, а порой и отталкивает желающих вести здоровый образ жизни и сбросить лишние кило, ведь поставленные задачи кажутся им вовсе не под силу. Диетолог Ольга Усенко привела пример обязательного минимума для тех, кто собрался всерьез взяться за здоровье и внешний вид, а также перечислила топ-4 обязательных пунктов, которые осилит каждый. Ранее она научила правильно распределять углеводы в меню на день.
Есть максимум, который нужен для результата и хорошего здоровья. А есть минимум, который каждый может выполнить и который не будет выбивать из обычного графика.
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Минимум выглядит так:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
А для микрофлоры мы можем внедрить ферментированные продукты и продукты "живые". Квашеная капуста, йогурт, чайный гриб, тофу, кефир, сыр - это для поддержания полезной флоры и для увеличения популяции.
Нескучное меню для худеющих: чем заменить приевшиеся блюда
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Это то, что выполнить не сложно, и вы не заметите как эти правила стали обыденными. Работает 100% на благо организма.
Напомним, что диетолог Катя Медушкина привела топ-5 важных аргументов в пользу брокколи.