Обов'язковий мінімум: топ-4 простих і важливих кроки до здоров'я і стрункості

Схуднення, ЗСЖ і перехід на правильне харчування часто помилково приймають за цілий комплекс важкоздійснюваних заходів, який треба почати здійснювати з завтршнего дня без права на помилку. Це лякає, а часом і відштовхує бажаючих вести здоровий спосіб життя і скинути зайві кіло, адже поставлені завдання здаються їм зовсім не під силу. Дієтолог Ольга Усенко навела приклад обов'язкового мінімуму для тих, хто зібрався всерйоз взятися за здоров'я та зовнішній вигляд, а також перерахувала топ-4 обов'язкових пунктів, які кожен подужає. Раніше вона навчила правильно розподіляти вуглеводи в меню на день.

Є максимум, який потрібен для результату та гарного здоров'я. А є мінімум, який кожен може виконати і який не буде вибивати зі звичайного графіка.

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Мінімум виглядає так:

Всі процесси травлення та його якість залежить від кишечника, як і наша імунна система і наша вироблення гормонів, а з цим і настрій. В першу чергу ми повинні подбати про роботу ШКТ. Для цього потрібно є достатня кількість різноманітної клітковини (овочі, фрукти, бобові, крупи, цільнозерновий хліб) - це для травлення.

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А для мікрофлори ми можемо впровадити ферментовані продукти "живі". Квашена капуста, йогурт, чайний гриб, тофу, кефір, сир - це для підтримки корисної флори і для збільшення популяції.

Нудне меню для тих, що худнуть: чим замінити приїлися страви

Не тільки щось можна додати, щоб отримати результат. Потрібно ще щось мінімізувати. Кава, алкоголь, цукор, біла мука - це те, що буде подразнювати нервову систему, погіршувати травлення і в результаті виснажувати організм. Кава - не більше одного на день. Алкоголь - не частіше разу в тиждень і тільки хороше вино. Цукор - одну цукерку з'їли і пам'ятаємо, що кожна наступна за смаком буде така ж. Біла мука - максимум лаваш раз в якийсь період часу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вода. Особливо в прохолодну пору ми про неї забуваємо. Але це наше життя. Воду ми вживаємо 30 мл на кг ваги, в холодну пору. І можемо сміливо збільшувати до 40 мл у спекотні дні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сон. Це те, що робить кожен з нас. Давайте робити це якісно. Лягаємо до 23 і спимо 7-8 годин. Нервова система відновлюється уві сні. А всі ми знаємо всі проблеми від нервів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це те, що виконати не складно, і ви не помітите, як ці правила стали буденними. Працює 100% на благо організму.

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