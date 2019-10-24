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Нескучное меню для худеющих: чем заменить приевшиеся блюда

Lite » Еда 24.10.2019 - 08:37
Нескучное меню для худеющих: чем заменить приевшиеся блюда
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась шапраглкой взаимозаменяемых продуктов

Скучное меню со стандартным набором продуктов, одинаковые блюда изо дня в день на каждый прием пищи превращают похудению в настоящее испытание, а ведь так хочется разнообразия на тарелке! Кроме того, вы просто можете быть не дома, и нужно выбирать из того, что есть под рукой. О том, как правильно заменить привычные диетические продукты рассказала в Instagram эксперт по правильному питанию Катя Медушкина. Ранее она научила оставаться стройной после потери веса.

По словам специалиста, достаточно понять принципы правильного питания, и вы всегда сможете составить себе меню из доступных продуктов.

Легко взаимозаменяются крупы. Вы можете выбрать гарнир на свой вкус: гречневая крупа, овсянка, булгур, рис. Также крупы иногда можно заменить на другие сложные углеводы - цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы.

Нескучное меню для худеющих: чем заменить приевшиеся блюда

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

100 г постной говядины равны 100 г мяса кролика, в них примерно 150 калорий на 100 г (и 22 г белка на 100 г продукта).

Если вы не хотите курицу на ужин, то заменой может быть салат с порцией творога, морепродукты, тунец в собственном соку, рыба, яйца.

Нескучное меню для худеющих: чем заменить приевшиеся блюда

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ягоды можно заменить на фрукты в тех же пропорциях, кроме банана, хурмы, инжира и винограда. Также фрукты/ягоды можно заменить на сухофрукты в пропорциях 100 г ягод = 20 г сухофруктов.

Напомним, что диетолог Ольга Усенко научила грамотно распределять углеводы в течение дня, а также рассказала, кому и когда их можно употреблять на ужин.

Кстати, диетолог Елена Кален озвучила нехорошие привычки, которые мешают стать стройными.

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Новости Украины диетологпохудениеправильное питание
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