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Новорічний стіл: що ні в якому разі не можна готувати в 2019 році

Lite » Їжа 15.12.2018 - 18:19
Новорічний стіл: що ні в якому разі не можна готувати в 2019 році
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Є цілий ряд страв

У мережі розповіли, які страви краще не подавати на стіл в прийдешньому 2019 році. Примітно, що серед них виявилися як холодні, так і гарячі страви. Про це повідомляє УНІАН.

"Незважаючи на те, що згідно з гороскопом, рік Свині настане 5 лютого, вважається неправильним готувати страви зі свинини", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що серед страв, які не варто подавати на стіл, виявився шашлик, свинина по-французьки, відбивні, паштет із свинячої печінки, холодець з використанням рульки, пельмені та інше рубане свиняче м'ясо, окіст, сальтисон, карбонад, корейка, ковбаса ос свининою.

Як повідомлялося раніше, відомий український стиліст Анна Лебідь розповіла, від яких речей в шафі стоїть позбутися, а що стане головним трендом зими 2019 року.

Також ми писали про те, що інститут кольору Pantone назвав головним кольором 2019 року "жива корал".

Нагадаємо, стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019.

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