Новорічний стіл: що ні в якому разі не можна готувати в 2019 році

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Є цілий ряд страв

У мережі розповіли, які страви краще не подавати на стіл в прийдешньому 2019 році. Примітно, що серед них виявилися як холодні, так і гарячі страви. Про це повідомляє УНІАН.

"Незважаючи на те, що згідно з гороскопом, рік Свині настане 5 лютого, вважається неправильним готувати страви зі свинини", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що серед страв, які не варто подавати на стіл, виявився шашлик, свинина по-французьки, відбивні, паштет із свинячої печінки, холодець з використанням рульки, пельмені та інше рубане свиняче м'ясо, окіст, сальтисон, карбонад, корейка, ковбаса ос свининою.

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