Нереально вкусное морковное ризотто с печенью по рецепту известного телекулинара

Для приготовления ризотто по рецепту Григория Германа понадобятся:

Рис – 120 г

Бульон – 500 мл

Печень куриная – 200 г

Морковь – 400 г

Сливочное масло – 100 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сахар – 1 ч.л.

Уксус винный – 1 ст.л.

Коньяк – 50 г

Сливки 20-33% – 100 мл

Вино белое – 100 мл

Петрушка, соль и перец

Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.

Засыпать промытый рис в сковороду и по чуть-чуть добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.

На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.

Морковное ризотто с печенью (фото: пресс-служба канала "Украина")

Подавать ризотто, выложив сверху печень. Приятного аппетита!