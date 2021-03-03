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Нереально вкусное морковное ризотто с печенью по рецепту известного телекулинара

Автор: Анна Киселева

Известный повар Григорий Герман рассказал, как приготовить полезное во время весеннего авитаминоза блюдо – морковное ризотто с печенью. Это доступное и очень простое блюдо станет одним из ваших коронных! А гости и близкие оценят его за зрелищность во время приготовления.

Об этом ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман рассказал в авторской рубрике "Вкусное утро" на канале "Украина".

Для приготовления ризотто по рецепту Григория Германа понадобятся:

  • Рис – 120 г
  • Бульон – 500 мл
  • Печень куриная – 200 г
  • Морковь – 400 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус винный – 1 ст.л.
  • Коньяк – 50 г
  • Сливки 20-33% – 100 мл
  • Вино белое – 100 мл
  • Петрушка, соль и перец

Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.

Засыпать промытый рис в сковороду и по чуть-чуть добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.

На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.

Морковное ризотто с печенью (фото: пресс-служба канала "Украина")

Подавать ризотто, выложив сверху печень. Приятного аппетита!

Напомним, что ранее мы публиковали рецепт морковного пирога известного телекулинара Григория Германа.

Ранее мы писали о том, что победитель МастерШеф и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща на свиных ребрышках.

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