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Нереально вкусный морковный пирог по рецепту известного телекулинара

Суббота 06 февраля 2021 14:00
Нереально вкусный морковный пирог по рецепту известного телекулинара
Герман рассказал рецепт морковного пирога (скриншот видео)
Автор: Светлана Мащенко

Известный кулинар Григорий Герман рассказал рецепт морковного пирога. И хотя его сложно назвать диетическим, однако нереально вкусным – стопроцентно.

"Морковный пирог – один из самых популярных американских блюд. Рецепт его очень простой – из 3-х "З": замешать, залить, запечь", – комментирует телекулинар в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".

Итак, чтобы повторить полезный десерт ведущего понадобятся:

Тесто:
Мука – 350 г
Морковь – 4 шт.
Растительное масло – 230 мл
Сахар – 200 г
Грецкие орехи – 180 г
Яйца – 4 шт.
Разрыхлитель – 2 ч.л.
Цедра апельсина – 1 ч.л.
Соль, корица, молотый имбирь

Крем:
Сметана – 150 г
Сахарная пудра – 70 г
Ваниль

Джем:
Лимон – 2 шт.
Сахар – 300 г
Соль

Нереально вкусный морковный пирог по рецепту известного телекулинараНереально вкусный морковный пирог по рецепту известного телекулинара

Что нужно для морковного пирога (скриншот)

Пошаговый рецепт морковного пирога

В большую миску вбить 4 яйца и смешать с сахаром. Очищенную морковь натереть на мелкой терке и добавить к яичной смеси. С помощью ножа немного измельчить орехи, снять цедру с апельсина, измельчить и отправить все в миску. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в тесто, также засыпать ваниль, корицу, соль, сушеный имбирь и растительное масло. Замесить тесто. Перелить тесто в форму для запекания и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 170 градусов.

Пока печется пирог, можно приготовить несколько замечательных приложений к нему. Для крема нужно смешать сметану с сахарной пудрой. Для лимонного джема – порезать лимоны дольками, поместить их в сотейник на среднем огне, засыпать сахаром и перемешать. Когда лимоны выпустят сок, а смесь хорошенько закипит, снять с огня на 5 минут, а затем снова довести до кипения – готово!

Достать пирог из духовки, дать остыть. Залить сметанным кремом и джемом.

Нереально вкусный морковный пирог по рецепту известного телекулинараНереально вкусный морковный пирог по рецепту известного телекулинараНереально вкусный морковный пирог по рецепту известного телекулинара

Вот так выглядит морковный пирог (скриншот)

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