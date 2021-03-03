Нереально смачне морквяне різотто з печінкою за рецептом відомого телекулінара

Відомий кухар Григорій Герман розповів, як приготувати корисну під час весняного авітамінозу страву – морквяне різотто з печінкою. Ця доступна та надзвичайно проста страва стане однією із ваших коронних! А гості та близькі оцінять її за видовищність під час приготування.
Про це ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман розповів в авторській рубриці "Смачне ранок" на каналі "Україна".
Для приготування різотто за рецептом Григорія Германа знадобляться:
Поставити пательню на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Тим часом подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на пательню смажитись. Моркву натерти й збити блендером разом із курячим бульйоном.
Засипати промитий рис до пательні та потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватись. Коли вся зайва волога випарувалась, додати 50 г вершкового масла та жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різотто.
На окремій пательні обсмажити печінку. Наприкінці готування влити коньяк та підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Аж потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінці просочитись спеціями і додати 25 грамів масла.
Морквяне різотто з печінкою (фото: пресслужба каналу "Україна")
Подавати різотто, виклавши зверху печінку. Смачного!
Нагадаємо, що раніше ми публікували рецепт морквяного пирога відомого телекулінара Григорія Германа.
Раніше ми писали про те, що переможець МастерШеф і ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу на свинячих реберцях.