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Нереально смачне морквяне різотто з печінкою за рецептом відомого телекулінара

Автор: Анна Кисельова

Відомий кухар Григорій Герман розповів, як приготувати корисну під час весняного авітамінозу страву – морквяне різотто з печінкою. Ця доступна та надзвичайно проста страва стане однією із ваших коронних! А гості та близькі оцінять її за видовищність під час приготування.

Про це ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман розповів в авторській рубриці "Смачне ранок" на каналі "Україна".

Для приготування різотто за рецептом Григорія Германа знадобляться:

  • Рис – 120 г
  • Бульйон – 500 мл
  • Печінка куряча – 200 г
  • Морква – 400 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Цукор – 1 ч.л.
  • Оцет винний – 1 ст.л.
  • Коньяк – 50 г
  • Вершки 20-33% – 100 мл
  • Вино біле – 100 мл
  • Петрушка, сіль та перець

Поставити пательню на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Тим часом подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на пательню смажитись. Моркву натерти й збити блендером разом із курячим бульйоном.

Засипати промитий рис до пательні та потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватись. Коли вся зайва волога випарувалась, додати 50 г вершкового масла та жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різотто.

На окремій пательні обсмажити печінку. Наприкінці готування влити коньяк та підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Аж потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінці просочитись спеціями і додати 25 грамів масла.

Морквяне різотто з печінкою (фото: пресслужба каналу "Україна")

Подавати різотто, виклавши зверху печінку. Смачного!

Нагадаємо, що раніше ми публікували рецепт морквяного пирога відомого телекулінара Григорія Германа.

Раніше ми писали про те, що переможець МастерШеф і ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу на свинячих реберцях.

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