Неповторний смак: берлінери з апельсиновим заварним кремом
Фото: берлинеры з апельсиновим заварним кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)
Ці німецькі пончики з ароматним і смачним кремом подадуют як гостей, так і ваших домашніх
Німецькі пончики берлінери з апельсиновим заварним кремом давно стали улюбленим блюдом європейців. Приготувати їх вдома не складе труднощів, а аромат в процесі приготування зведе з розуму всіх домочадців. Рецептом цієї смачної страви поділилася в Instagram фуд-блогер Оксана Янченко.
Склад:
Для тіста:
- ⠀ борошно — 760 г;
- ⠀ дріжджі сухі — 18 г
- ⠀ масло вершкове — 100 г
- ⠀ молоко — 320 г
- ⠀ цукор — 100 г
- ⠀ яйця — 2 шт.
- ⠀ жовтки — 1 шт.
- ⠀ лимонна цедра — 1 ч. л.
- ⠀ сіль — 1/2 ч. л.
- ⠀ ванілін — 1 ч. л.
Для апельсинового заварного крему:
- жовток – 4 шт.
- апельсиновий сік – 100 г
- цукор – 100 г
- масло – 100 г
- кукурудзяний крохмаль – 1ч.л.
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Фото: берлинеры з апельсиновим заварним кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)
Спосіб приготування:
- У теплому молоці розвести дріжджі. Додати цукор, сіль, ванілін, цедру лимона, розтоплене масло, яйця і жовтки. Все перемішати до однорідної маси.
- В тісто частинами всипати борошно. Замісити тісто і поставити його в тепле місце на 1 годину підійти, накривши харчовою плівкою. У результаті тісто має збільшитися вдвічі.
- Тісто обім'яти і розкачати в пласт 1,5-2 см і круглої вирубкою вирізати пампушки. Поставити пончики підніматися на 40 хв.
- Масло нагріти до 170 °С і обсмажити пончики: 1,5 хв з одного боку до золотистої скоринки і 1 хвилину з іншого боку.
- Дочекатися, поки берлінери охолонуть. Потім тонким ножем збоку зробити прокол до середини пампуха.
- Для крему жовтки змішати з цукром і апельсиновим соком, поставити на вогонь і ретельно перемішувати до загустіння, додати розведений водою крохмаль. Варити до загустіння. Залишити остигати до 40°C.
- Збити масло до білого кольору, змішати з апельсиновим кремом, накрити плівкою і поставити в холодильник охолоджуватися і стабілізуватися.
- В кондитерський мішок набрати джем або крем і заповніть їм берлинеры. Посипати зверху цукровою пудрою.
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