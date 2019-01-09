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Неповторний смак: берлінери з апельсиновим заварним кремом

Lite » Їжа 09.01.2019 - 20:35
Неповторний смак: берлінери з апельсиновим заварним кремом
Фото: берлинеры з апельсиновим заварним кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)

Ці німецькі пончики з ароматним і смачним кремом подадуют як гостей, так і ваших домашніх

Німецькі пончики берлінери з апельсиновим заварним кремом давно стали улюбленим блюдом європейців. Приготувати їх вдома не складе труднощів, а аромат в процесі приготування зведе з розуму всіх домочадців. Рецептом цієї смачної страви поділилася в Instagram фуд-блогер Оксана Янченко.

Склад:

Для тіста:

  • ⠀ борошно — 760 г;
  • ⠀ дріжджі сухі — 18 г
  • ⠀ масло вершкове — 100 г
  • ⠀ молоко — 320 г
  • ⠀ цукор — 100 г
  • ⠀ яйця — 2 шт.
  • ⠀ жовтки — 1 шт.
  • ⠀ лимонна цедра — 1 ч. л.
  • ⠀ сіль — 1/2 ч. л.
  • ⠀ ванілін — 1 ч. л.

Для апельсинового заварного крему:

  • жовток – 4 шт.
  • апельсиновий сік – 100 г
  • цукор – 100 г
  • масло – 100 г
  • кукурудзяний крохмаль – 1ч.л.

Неповторний смак: берлінери з апельсиновим заварним кремом
Фото: берлинеры з апельсиновим заварним кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)

Спосіб приготування:

  1. У теплому молоці розвести дріжджі. Додати цукор, сіль, ванілін, цедру лимона, розтоплене масло, яйця і жовтки. Все перемішати до однорідної маси.
  2. В тісто частинами всипати борошно. Замісити тісто і поставити його в тепле місце на 1 годину підійти, накривши харчовою плівкою. У результаті тісто має збільшитися вдвічі.
  3. Тісто обім'яти і розкачати в пласт 1,5-2 см і круглої вирубкою вирізати пампушки. Поставити пончики підніматися на 40 хв.
  4. Масло нагріти до 170 °С і обсмажити пончики: 1,5 хв з одного боку до золотистої скоринки і 1 хвилину з іншого боку.
  5. Дочекатися, поки берлінери охолонуть. Потім тонким ножем збоку зробити прокол до середини пампуха.
  6. Для крему жовтки змішати з цукром і апельсиновим соком, поставити на вогонь і ретельно перемішувати до загустіння, додати розведений водою крохмаль. Варити до загустіння. Залишити остигати до 40°C.
  7. Збити масло до білого кольору, змішати з апельсиновим кремом, накрити плівкою і поставити в холодильник охолоджуватися і стабілізуватися.
  8. В кондитерський мішок набрати джем або крем і заповніть їм берлинеры. Посипати зверху цукровою пудрою.

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