Неповторний смак: берлінери з апельсиновим заварним кремом

Фото: берлинеры з апельсиновим заварним кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)

Ці німецькі пончики з ароматним і смачним кремом подадуют як гостей, так і ваших домашніх

Німецькі пончики берлінери з апельсиновим заварним кремом давно стали улюбленим блюдом європейців. Приготувати їх вдома не складе труднощів, а аромат в процесі приготування зведе з розуму всіх домочадців. Рецептом цієї смачної страви поділилася в Instagram фуд-блогер Оксана Янченко.

Склад:

Для тіста:

⠀ борошно — 760 г;

⠀ дріжджі сухі — 18 г

⠀ масло вершкове — 100 г

⠀ молоко — 320 г

⠀ цукор — 100 г

⠀ яйця — 2 шт.

⠀ жовтки — 1 шт.

⠀ лимонна цедра — 1 ч. л.

⠀ сіль — 1/2 ч. л.

⠀ ванілін — 1 ч. л.

Для апельсинового заварного крему:

жовток – 4 шт.

апельсиновий сік – 100 г

цукор – 100 г

масло – 100 г

кукурудзяний крохмаль – 1ч.л.

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Фото: берлинеры з апельсиновим заварним кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)

Спосіб приготування:

У теплому молоці розвести дріжджі. Додати цукор, сіль, ванілін, цедру лимона, розтоплене масло, яйця і жовтки. Все перемішати до однорідної маси. В тісто частинами всипати борошно. Замісити тісто і поставити його в тепле місце на 1 годину підійти, накривши харчовою плівкою. У результаті тісто має збільшитися вдвічі. Тісто обім'яти і розкачати в пласт 1,5-2 см і круглої вирубкою вирізати пампушки. Поставити пончики підніматися на 40 хв. Масло нагріти до 170 °С і обсмажити пончики: 1,5 хв з одного боку до золотистої скоринки і 1 хвилину з іншого боку. Дочекатися, поки берлінери охолонуть. Потім тонким ножем збоку зробити прокол до середини пампуха. Для крему жовтки змішати з цукром і апельсиновим соком, поставити на вогонь і ретельно перемішувати до загустіння, додати розведений водою крохмаль. Варити до загустіння. Залишити остигати до 40°C. Збити масло до білого кольору, змішати з апельсиновим кремом, накрити плівкою і поставити в холодильник охолоджуватися і стабілізуватися. В кондитерський мішок набрати джем або крем і заповніть їм берлинеры. Посипати зверху цукровою пудрою.

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